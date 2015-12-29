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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

آیت الله مجتهد شبستری:

اجازه ورود عوامل فتنه به مجلس داده نشود/ فتنه هنوز تمام نشده است

اجازه ورود عوامل فتنه به مجلس داده نشود/ فتنه هنوز تمام نشده است

تبریز – نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به درپیش بودن انتخابات مهم اسفندماه گفت: باید اجازه ورود عوامل فتنه به مجلس داده نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر سه شنبه در مراسم عید ولادت پیامبر اکرم(ص) در جمع اقشار مختلف مردم با تاکید بر اینکه نباید اجازه نفوذ دشمن را داد، گفت: دشمن می خواهد در تمام زمینه ها به کشور نفوذ کند و چراغ اسلام را در این کشور خاموش کند که باید در این خصوص هوشیار بود.

وی سپس با تاکیدبر اینکه انقلاب اسلامی ایران تولد دوم و ثانوی دین اسلام بود، افزود: امروز توطئه ها علیه اسلام با شکل و قالب های جدیدی ادامه دارد و دشمن درتلاش است تا اعتقادات و باورهای دینی مردم را منحرف کند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه فتنه هنوز تمام نشده است، گفت: افرادی هستند که در بین مردم شناخته شده نیستند ولی لایه های بعدی فتنه هستند که باید از ورود این افراد به مجلس جلوگیری شود و اجازه فعالیت مجدد به فتنه گران داده نشود.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه باید وحدت در کشور حفظ شود، ادامه داد: انتخابات یک مرحله حساس است که باید در این برهه زمانی خاص وحدت را در کشور حفظ کرد و زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کرد.

کد مطلب 3012377

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