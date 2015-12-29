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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

همایش بزرگ ۹ دی در ورامین برگزار شد

همایش بزرگ ۹ دی در ورامین برگزار شد

ورامین-همایش بزرگ ۹ دی با حضور صدها ورامینی در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهرستان برگزار شد و مردم دیار ۱۵ خرداد، بار دیگر با آرمان های انقلاب و رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه همایش بزرگداشت حماسه نهم دی با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، مسئولان و مدیران، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی شهرستان ورامین در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم وارثان قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، با محکوم کردن فتنه سال ۸۸، از حرکت کفن پوشان ورامینی در نهم و دهم دی سال ۸۸ تجلیل کردند.

وارثان قیام ۱۵ خرداد شهرستان ورامین بار دیگر اعلام کردند که آمادگی دارند از تمام توان و ظرفیت خود برای دفاع از ولایت و نظام اسلامی بهره گیرند.

مردم ورامین در فتنه سال ۸۸ اوج بصیرت خود را به نمایش گذاشتند

مردم شهرستان ورامین با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، اوج بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران و رییس ستاد بزرگداشت یوم الله نهم و دهم دی ماه استان تهران در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم گرامیداشت یوم الله نهم دی همزمان با شب نهم  و روز ۹ دی در سراسر استان تهران برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این تجمعات، تبیین فتنه سال ۸۸ و تجلیل از بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و ضرورت مقابله با فتنه های جدید است.

محمودی ادامه داد: برگزاری باشکوه مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 3012458

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