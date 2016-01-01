به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، سيد عباس عراقچي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با اشاره به دستور رئيس جمهور ادامه خصومت هاي آمريکا برضد ايران پس ار برجام به وزير دفاع درباره ضرورت توجه به توسعه توان موشکي در برابر اقدامات مداخله جويانه آمريکا افزود: کسي نبايد توقع داشته باشد که دشمني آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران پايان پذيرد چرا که تا وقتي که جمهوري اسلامي ايران هست و در برابر سياست هاي آمريکا در منطقه ايستادگي مي کند و اهداف انقلاب اسلامي نيز ادامه دارد، سياستهاي خصمانه آنان نيز ادامه خواهد داشت.

معاون وزير امور خارجه گفت: نامه آقاي روحاني به سردار دهقان به اين معناست که موضوع موشکي ايران قابل مصالحه و مذاکره نيست.

عراقچي ادامه داد: ميان بحث برجام و آزمايش موشکي تفاوت آشکاري وجود دارد و به هيچ وجه آزمايش موشکي نقض برجام نيست.

وي تأکيد کرد: کساني که تصور مي کنند برجام به معناي پايان خصومت هاي آمريکا عليه ايران و يا کاهش آن است در اشتباهند. ما از ابتدا نيز دنبال چنين هدفي نبوديم، اکنون نيز چنين هدفي نداريم و محقق هم نخواهد شد.

عراقچي گفت: تنها در موضوع هسته اي با استفاده از اقدامات چند جانبه با چين، روسيه، اروپا، سازمان ملل و آمريکا اين مسئله را مديريت مي کنيم و ربطي به پايان دشمني هاي آمريکا ندارد.

وي با اشاره به دخالت هاي آمريکا درباره توان موشکي ايران افزود: ما هميشه با اين دشمني ها و مداخله ها مواجه بوديم و ربطي به ماه هاي اخير ندارد.

عراقچي گفت: لابي هاي صهيونيستي و منطقه اي در آمريکا نقش زيادي در اين سياستها دارند و ما نيز نبايد اجازه دهيم که چنين دستور کاري را در آن کشور عليه جمهوري اسلامي ايران تهيه کنند به ويژه اينکه اين لابي ها تلاش زيادي در توقف مذاکرات هسته اي داشتند و اکنون نيز در تلاشند تا در اجراي برجام و انجام موفق آن جلوگيري کنند.