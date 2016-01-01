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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

در اطلاعیه دفتر ولایتی تاکید شد؛

نماینده ولایتی در جلسات شورای ائتلاف اصولگرایان حضور دارد

نماینده ولایتی در جلسات شورای ائتلاف اصولگرایان حضور دارد

دفتر رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در پی انتشار برخی اخبار اعلام کرد: علاء الدین بروجردی بعنوان نماینده ولایتی در جلسات ائتلاف اصولگرایان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر علی اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتشار برخی اخبار اعلام کرد: علاء الدین بروجردی نماینده ولایتی با توجه به هماهنگی های انجام شده در جریان ائتلاف اصولگرایان، کماکان در جلسات مربوطه حضور داشته و هماهنگی های لازم را در این خصوص دنبال می کند.

گفتنی است ائتلاف اصولگرایان با حضور طیف های مختلف اصولگرا از حدود یک ماه پیش فعالیت جدی خود را آغاز کرده است و روز گذشته نیز نخستین همایش خود را با حضور چهره های شاخص اصولگرا برگزار نمود.

در حال حاضر علاوه بر حضور چهره های شاخص حزبی و روحانیون برجسته در ائتلاف، بروجردی به نمایندگی از ولایتی، محمد مهدی ذاکری به نمایندگی از قالیباف، محمد روح الامینی به نمایندگی از جبهه ایستادگی(نزدیکان محسن رضایی) در جلسات ائتلاف حضور منظم دارند. گفته می شود لاریجانی نیز در صدد معرفی نماینده ای به ائتلاف اصولگرایان است.


 

کد مطلب 3014137

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