به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در آغاز خطبه‌ها سیزدهم شهریورماه در محل مصلی با نگاهی به میراث گرانبهای امام شهید و بیانیه دوم انقلاب شناخت درست از گذشته را تنها راه رسیدن به آینده‌ای استوار دانست.

امام جمعه چناران با بازخوانی لحظات شهادت رهبر شهید بیان کرد: در اوج اندوه و داغ ملی، ولایت الهی بار دیگر با انتصاب رهبری جدید فروغ امید را به دلهای تپنده مردم بازگرداند.

وی تصریح کرد: این پیوند عمیق بین ملت و رهبری، بر پایه شخصیتی بنا شده که حل مشکلات مردم را در اولویت نخست قرار داده و همین عشق به ولایت مردم را در هر مقطع، در زیر پرچم جمهوری اسلامی استوار نگاه داشته است.

بختیاری تأکید کرد: مدیران نباید در تله دنیاطلبی بیفتند تا شکار شیاطین دشمن نشوند.

امام جمعه چناران در این راستا دستور داد: کاستی‌ها باید در صحنه مدیریت رفع شوند نه در فضای رسانه‌ای چرا که افشای نقاط ضعف در فضای مجازی، تنها به نفع اهداف شوم دشمن است.

وی با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، هشدار داد: فریب چهره‌های غرب‌زده را نباید خورد چرا که آمریکا در بی‌رحمی حتی از اسرائیل نیز فراتر است.

بختیاری با اشاره به ضربات مهلک ارتش و سپاه قهرمان و نیروهای مسلح تأکید کرد: محاصره اقتصادی هرگز اراده نظام را نمی شکند بنابراین دشمن باید این خیال باطل را به گور ببرد چرا که صحنه‌های انقلاب خالی نمی شود و ماموریت اصلی ما همچنان خیابان است و حضور موثر مردم، پاسخ دندان‌شکن به هرگونه تهدیدی از سوی دشمنان است.

امام جمعه چناران هرگونه تلاش برای عادی‌سازی بی‌حجابی در جامعه را با برخورد سخت و قاطع دانست.

وی همچنین در مورد مدیریت انرژی، مصرف بهینه سوخت را یک ضرورت ملی دانست و هشدار داد: بازدیدهای نامحسوس از جایگاه‌داران در حال انجام است و با هرگونه تخلف در توزیع سوخت، برخورد قانونی و شدید صورت خواهد گرفت.