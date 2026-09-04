به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی در حاشیه برگزاری نمایشگاه اینوتکس با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد با تأکید بر جایگاه ممتاز رویداد اینوتکس در میان فعالان فناوری، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان، تصریح کرد: رویداد امسال با تفاوتهای ویژهای نسبت به سالهای گذشته برگزار میشود. ما تلاش کردیم از طریق سازوکارهای معاونت علمی، یک بههمرسانی موثر پیرامون ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان در این رویداد شکل دهیم.
وی افزود: به همین منظور، بخشهای کلیدی معاونت علمی، بهویژه معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان، میزهای خدمتی را برپا کردهاند. هدف از این میزها، ارائه مشاوره و رسیدگی مستقیم به چالشهای شرکتها در حوزههای «ارزیابی و تشخیص صلاحیت»، «تخصیص اعتبار مالیاتی ماده ۱۱» و «تولید بار اول» است. امیدوارم در سالهای آینده، این جریانِ بههمرسانی حول قانون جهش تولید، پرشورتر و پررونقتر ادامه یابد.
شنیدن دغدغههای فناوران؛ اولویت معاونت علمی
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به حضور مدیران معاونت علمی برای برگزاری جلسات چهرهبهچهره با شرکتها، گفت: ما اکنون حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان داریم که ۷ هزار مورد از آنها را شرکتهای نوپا یا استارتاپی تشکیل میدهند. این شرکتها هنوز در مسیر تثبیت بازار خود هستند و ما نیز سازوکارهای حمایتی قانونی را برای آنها طراحی کردهایم. اما هیچچیز جای گفتوگوی مستقیم با صاحبان این کسبوکارها را در محل رویدادی مثل اینوتکس نمیگیرد.
امرایی ادامه داد: هدف ما از این حضور، درک دقیق چالشهای شرکتها بهویژه کسبوکارهای نوپا است. طی یک سال گذشته، زیستبوم دانشبنیان با چالشهای جدیدی در حوزه عرضه و تقاضا مواجه بوده است. برای آگاهی از کموکیف این چالشها، نیازمند نشستهای رودررو هستیم. صاحبان شرکتها مطمئن باشند که ما گوش شنوا داریم و این بازخوردها را به مصوبات حمایتی تبدیل خواهیم کرد تا موانع پیشروی آنها کاهش یابد.
لزوم بازنگری در منابع مالی و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری
وی در خصوص دغدغههای شرکتهای دانش بنیان گفت: دغدغههای شرکتها به دو دسته تقسیم میشود؛ یک دسته دغدغههای حمایتی برای تخصیص آسانتر و فراگیرتر تسهیلات است و دسته دیگر، چالشهای ناشی از شرایط اخیر در حوزه عرضه و تقاضا. ما در یک سال گذشته مصوبات خوبی برای پاسخ به این چالشها داشتهایم که باید اطلاعرسانی آن تقویت شود. با این حال، منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و منابع در اختیار معاونت علمی، باید متناسب با تعداد شرکتها افزایش یابد تا پاسخگوی ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان و چندین هزار شرکت فناور در مسیر دانشبنیان شدن باشد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درباره وضعیت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: صندوق در بدو تأسیس، ۳ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه داشت که در آن زمان معادل ۳ میلیارد دلار بود؛ این در حالی بود که تعداد شرکتها کمتر از ۲ هزار واحد بود. امروز تعداد شرکتها حدود ۶ برابر شده اما منابع صندوق به نسبت رشد تعداد شرکتها کاهش یافته است؛ بنابراین این شکاف باید پر شود.
امرایی تأکید کرد: البته انتظاری نیست که تمام نیازها از طریق منابع دولتی تأمین شود. ما مجوزهای لازم را به صندوقهای خطرپذیر شرکتی (CVCها) دادهایم. انتظار داریم تعداد CVCهای فعال افزایش یابد و این صندوقها با سرمایهگذاری بر روی ۷ هزار شرکت مستعد و نوپا، به پویایی بیشازپیش زیستبوم فناوری کشور کمک کنند.
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