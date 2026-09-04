ورنر هرتسوگ با «باکینگ فاستارد» به ونیز رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ورنر هرتسوگ دیروز (پنجشنبه) در جشنواره فیلم ونیز با استقبال گرمی روبه‌رو شد و فیلمش «باکینگ فاستارد» که از رقبای مدعی شیر طلای امسال است، برای اولین بار در جهان در ونیز به نمایش درآمد.

در این میان بی‌شک بزرگترین تشویق برای ورنر هرتسوگ، کارگردان مولف بود که هنگام ورود به سینما با تشویق حضار روبه‌رو شد و پس از پایان تیتراژ در میان تشویق حضار، اشک‌هایش را با دستمال کاغذی پاک کرد.

۲ خواهر مارا در این فیلم نقش ژان و جوآن هالبروک، ۲ خواهر عجیب را بازی می‌کنند که آنقدر به هم نزدیک هستند که عاشق یک مرد می‌شوند و رویاهای یکسانی دارند.

اورلاندو بلوم در نقش معشوق سابق و دامنال گلیسون در نقش مددکار اجتماعی که برای کمک به آنها در بازگشت به جامعه پس از محاکمه به دلیل اعمالشان، به خدمت فراخوانده می‌شود، دیگر بازیگران این فیلم هستند.

در اوایل همان روز در کنفرانس مطبوعاتی فیلم، کیت و رونی مارا گفتند به دلیل پیوند خواهرانه‌شان، جا افتادن در نقش‌هایشان در صحنه فیلمبرداری در ایرلند چندان سخت نبود.

در حالی که با این فیلم برای اولین بار رونی و کیت با هم روی پرده سینما ظاهر می‌شوند، رونی مارا گفت: ابتدا این ایده که قرار است نقش یک نفر را بازی کنیم بسیار دلهره‌آور بود، اما فکر می‌کنم خیلی زود متوجه شدیم که با داشتن یک عمر زندگی مشترک و این همه تاریخ لازم نبود برای خلق آن خیلی تلاش کنیم.

به گفته دیمون وایز منتقد ددلاین، این فیلم که از دوقلوهای بریتانیایی واقعی، فردا و گرتا چاپلین، الهام گرفته‌است، در میانه راه از داستان واقعی آنها فاصله می‌گیرد. وی فیلم را تصویری لطیف از تلاش و شکست ۲ زن خواند که می‌خواهند جایگاه خود را در زندگی پیدا کنند.

وی نوشت: روایت پیکارسک هرتسوگ اگرچه به نظر می‌رسد با لحنی از تمسخر ملایم شروع می‌شود، اما خیلی زود با رگه‌ای از دلسوزی نسبت به ۲ خواهر، ویژگی‌های خاص آنها را بررسی می‌کند.

این فیلم که ابتدا به کن امسال دعوت شد، نتوانست موافقت هرتسوگ را به دست آورد زیرا جایگاهی در بخش مسابقه به دست نیاورده بود.

فیلم جدید هرتسوگ در راتن تومیتوز امتیاز ۶۸ درصد را از ۲۲ نقد منتقدان دریافت کرده و متاکریتیک که از میانگین وزنی استفاده می‌کند، بر اساس نظرات ۱۸ منتقد، امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را به این فیلم داده است که نشان‌دهنده نقدهای «مختلط یا متوسط» است.

پیتر بردشاو از گاردین هرچند به این فیلم ۲ ستاره از ۵ ستاره داد، اما این نکته که فیلم به‌طور سیستماتیک وقت مخاطب و همچنین استعدادهای نقش‌های اصلی زن قدرتمند آن را هدر می‌دهد، رد کرد.

جسیکا کیانگ از ورایتی، فیلم را گاهی اوقات عالی، اغلب مسخره و همیشه به‌شدت عجیب، توصیف کرد.

رایان لاتانزیو از ایندی‌وایر به فیلم امتیاز «B+» داد و نتیجه گرفت که این فیلم به‌طرز کنایه‌آمیزی خنده‌دار، به‌طرز تأثربرانگیزی نامتعارف و به‌طرز سازش‌ناپذیری مزخرف و به‌احتمال‌زیاد به‌نسبت‌ مساوی مسحورکننده و ناامیدکننده است.

با این فیلم هرتسوگ تنها یک سال پس از آن که جشنواره ونیز با شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری از وی تجلیل کرد و وی این جایزه را از دست فرانسیس فورد کاپولا گرفت، به ونیز بازگشت.

هرتسوگ سابقه طولانی از حضور در لیدو دارد و پیش از این فیلم‌هایی از جمله «جیغ سنگ»، «آن سوی آبی وحشی»، «ستوان بد: بندر نیواورلئان» و «پسرم، پسر من، چه کار کرده‌ای؟» را به این جشنواره آورده است.