رشد ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مردم سالاری دینی را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: افزایش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای رقابت در انتخابات؛ کارآمدی، واقعی بودن و مردم‌سالاری دینی را برای جهانیان مشخص کرد و باید قدر این فرصت را دانست.

وی افزود: افزایش تعداد ثبت نام کنندکان زیبایی های مردم سالاری را نشان داد و از سوی پیامدهایی نیز دارد که باید در برخورد با آن هوشیار بود.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: رشد چشمگیر ثبت نام نامزدهای داوطلب در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به خوبی توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرد که همواره بر روی انتخابات فرمایشی در ایران مانور می دهند.

هفت اسفندماه حماسه ای دیگر رقم خواهد خورد

آیت الله سلیمانی در ادامه به انتخابات در پیش رو اشاره کرد و گفت: استقبال پر شور نامزدهای انتخاباتی برای حضور در این دوره نشان از انتخابات پر شور در اسفندماه خواهد داد که با حضور مردم حماسه ای دیگر رقم خواهد خورد.

وی افزود: ‌دشمنان نظام اسلامی همواره در پی ضربه زدن به نظام اسلامی و از بين بردن حقيقت نظام اسلامی يعنی ولايت فقيه بوده اند اما به بركت الطاف الهی اين توطئه ها هميشه با شكست مواجه شده است.

نماينده ولي فقيه در سیستان و بلوچستان در ادامه سخنان خود، ضمن دعوت از مردم استان براي حضور گسترده در انتخابات هفتم اسفندماه، گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات، صلابت، استواری و اقتدار نظام اسلامی را به جهانيان نشان می دهد و ناكامی توطئه های دشمنان نظام را در ايجاد فاصله ميان ملت و نظام اسلامي را اثبات خواهد نمود.

وی به اهمیت انتخابات در پیش رو اشاره کرد و گفت: نخبگان کشور هرکدام که پایگاه اجتماعی را اداره می‌کرد پای کار‌آمد و پایگاه اجتماعی، سیاسی و اعتبار و وجاهت خود را پای نظام آورد که نکته ارزشمندی است و نشان می‌دهد رقابت، رقابتی جدی است.

نامزدهای انتخاباتی اسیر سیاست های جناحی نشود

امام جمعه زاهدان به اهمیت استقلال نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نامزدها باید با نگاه کلان و همه‌جانبه وارد عرصه انتخابات شوند‌ و خود را اسیر علائق جناحی و گروهی نکرده و مصالح نظام و اسلام را در نظر بگیرند.

وی افزود: براساس آیات قرآن کسانی که می خواهند در جامعه اسلامی عهده دار مسئولیت شوند، باید در وهله اول تعهد دینی و دغدغه عمل به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند، زیرا که خداوند می فرمایند که ما پیامبران را فرستادیم تا عدالت را برقرار کنند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به ویژگی های اخلاقی پیغمبر (ص) در برخورد با دیگران، گفت: امروز همه ما باید از قرآن و سیره و شخصیت پیامبراسلام (ص) و امام علی (ع) در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی بهره مند شویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری فقه، اخلاق و قانون انتخاباتی را سه رکن انتخابات در جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: اگر انتخابات بر این سه عنصر استوار باشد و به درستی این ارکان انجام شود، سلامت انتخابات را به همراه دارد.