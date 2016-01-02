به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: به نظر می‌رسد آن میزان از اعتبارات دو درصد نفت که به استان بوشهر تعلق می‌گیرد، کم کم جایگزین بودجه ما شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تلاش و توصیه‌های رئیس مجلس و طرح این موضوع در صحن مجلس و همچنین توصیه به دولت بتوانیم مقداری از خسارت‌های دیرینه را جبران کنیم.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه دولت در زمینه اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در صنعت نفت به خوبی محقق نشده است و همچنین با تصمیم دولت این قانون تغییر کرده و به شعاع ۱۵۰ کیلومتری این صنایع تغییر کرده است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است که این شعاع ۱۵۰ کیلومتری اعمال شود، باید در دیگر نقاط کشور نیز این موضوع تعمیم یابد و منحصر به استان بوشهر نباشد و در غیر این‌صورت این قانون برای صنایع استان بوشهر نیز اصلاح شود.

جمیری خواستار توجه ویژه به مسائل و مشکلات فرهنگیان شد و بیان کرد: باید به استان‌هایی که دارای آب و هوای نامناسب هستند توجه بهتر و ویژه‌تری صورت بگیرد.

وی گفت: تصویب این قانون سبب می شود که هم نیروهای بومی مستعد استان بوشهر و هم نیروهای مستعد در دیگر استان‌ها در این مناطق حضور یافته و خدمات‌دهی کنند.

نشست شورای اداری استان بوشهر با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.