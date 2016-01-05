۲۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در مازندران احراز صلاحیت شدند

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۳۰۵ داوطلب انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان صلاحیت ۲۴۹ داوطلب در هیئت‌های اجرایی احرازشده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ داوطلب این دوره انتخابات انصراف داده‌اند که یک نفر زن بوده است، بیان داشت: درمجموع چهار درصد داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس در استان انصراف داده‌اند که یک نفر از آنان زن بوده است.

ابراهیمی بابیان اینکه صلاحیت ۱۵ درصد از مجموع داوطلبان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده است گفت: ۴۵ نفر از داوطلبان احراز صلاحیت نشدند که یک نفر آنان زن بوده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران ادامه داد: درمجموع ۳۰۵ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت‌نام کرده بودند و افرادی که صلاحیت آنان احراز نشده است از امروز به مدت چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند.

وی یادآور شد: همچنین هیئت نظارت بر انتخابات استان نیز یک هفته فرصت دارد تا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان احراز صلاحیت نشده را انجام دهند.

مازندران ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.