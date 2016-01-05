۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

فرماندار تهران در گفتگو با مهر:

صلاحیت ۲هزار و ۲۹۹ داوطلب انتخابات مجلس در تهران احراز شد

فرماندار تهران گفت: صلاحیت ۲هزار و ۲۹۹ نفر از داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در تهران احراز شد.

عیسی فرهادی فرماندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر اتمام بررسی پرونده داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس گفت: پرونده ۲ هزار و ۴۶۲ نفر از داوطلبان در هیئت های اجرایی بررسی شد و کار احراز صلاحیت آنها به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۰ نفر اقلیت دینی هستند، گفت: صلاحیت ۲ هزار و ۲۹۹ نفر از داوطلبان احراز شد.

فرهادی ادامه داد: به استناد قانون و سوابق پرونده ای موجود، صلاحیت ۱۱۵ نفر در حوزه تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس محرز نشد.

فرماندار تهران خاطرنشان کرد: معترضان به نتیجه احراز صلاحیت ها از روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه به مدت ۴ روز می توانند به هیئت های نظارت انتخابات مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

