به گزارش خبرنگار مهر، پس از شش سال تحقیق و بررسی، چندین‌ مرتبه تصحیح و باز‌بيني متن عربی و فارسي، ترجمه‌سيد‌علي موسوي‌گرمارودي از سخنان حضرت علی(ع) منتشر شد.

شاخصه بارز این کتاب، سبک نگارش ادبی مترجم است. تفسیر جامع و كامل تمامي مطالب، حساسيت در پرداخت و انتقال صحيح مفاهيم به مخاطب، از ديگر خصوصيات ترجمه‌‌ي دكتر گرمارودي به شمار مي‌رود.

تاريخ‌نگاران و حديث‌دانان بسياري در طول تاريخ به گردآوري سخنان و حكمت‌هاي امام علي(ع) پرداخته‌اند. در اين ميان نهج‌البلاغه به كوشش سيدرضي مورد توجه مولفان، مفسران و مترجمان بسياري بوده است. ترجمه‌های متعددی از این کتاب به فارسی در دسترس است که از آن جمله می‌توان به ترجمه سیدجعفر شهیدی و عبدالحمید آیتی یه عنوان بهترین ترجمه‌ها اشاره کرد.

جديدترين ترجمه‌ از اين كتاب در سه بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و حكمت‌ها به زبان فارسي از دكتر سيدعلي موسوي‌گرمارودي توسط انتشارات قدياني به چاپ رسيده است.

متن عربی این کتاب به‌اهتمام سید‌حسین صدرالحفاظ، مدرس برجستهٔ زبان عربی، با ظرافت و دقت بالا در چگونگی اعراب‌گذاری‌ها بار‌ها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

در آغاز کتاب در مقدمهٔ مفصلی که از مترجم آمده توضیحات کاملی در مورد چگونگی ترجمه، منابع و مآخذ آورده شده است. گرمارودی به گفته خود این ترجمه را پنج بار بازبینی و هر بار ۵۰۰ مورد را صیقل داده. از او پیش از این، ترجمه صحیفه سجادیه منتشر شده است.

کتاب نهج‌البلاغه ترجمهٔ سید‌علی موسوی گرمارودی در ۱۳۲۸ صفحه در اولین نوبت چاپ، قطع وزیری همراه با جلد و کاور نفیس، به‌تیراژ ۲۲۰۰ نسخه و به‌قیمت ۷۵۰۰۰ تومان، توسط انتشارات قدیانی به چاپ رسیده است. این کتاب، ۲۰ دی توزیع می‌شود.