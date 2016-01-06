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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴

انگلستان آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد

انگلستان آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد

انگلستان آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی را اقدامی تحریک آمیز خوانده و آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آرگوس، «فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان امروز آزمایش بمب هیدروزنی توسط کره شمالی را محکوم کرد.

وی که سرگم دیداری رسمی از چین است در تویتر خود نوشت: اگر آزمایش بمب هیدروزنی توسط کره شمالی صحت داشته باشد این اقدامی تحریک آمیز و ناقض تمامی قطعنامه های شورای امنیت است که ما بدون هیچ ملاحظه ای آن را محکوم می کینم.

در پی اعلام این خبر توسط کره شمالی بررسی های مرکز زئوفیزیک آمریکا از ثبت زلزله ای به قدرت ۵.۱ در مقیاس ریشتر خبر می دهد که قوی تر از زلزله های ایجاد شده توسط آزمایش های هسته ای کره شمالی در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ می باشد.

کد مطلب 3019027
پیمان یزدانی

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