داوطلبان انتخابات در لرستان ۶۰ گزارش تخلفاتی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ستاد پیشگیری تخلفات انتخاباتی در دادگستری لرستان اظهار داشت: در این راستا با فعالیت این ستاد تا کنون ۶۰ گزارش تخلفاتی داوطلبان انتخابات در سطح استان را جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات در دو حوزه خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان برگزار می شود عنوان کرد: در این راستا داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند ستاد ویژه انتخابات دادگستری استان با آنها برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه ۶۰ گزارش تخلفاتی از داوطلبان به دادسراهای لرستان ارائه شده است عنوان کرد: در این زمینه برخوردها با این تخلفات داوطلبان شامل تذکر و همچنین برخورد قانونی و همچنین محکومیت خواهد بود.

شاکرمی با تاکید بر اینکه این تخلفات در روند تایید صلاحیت داوطلبان تاثیر گذار خواهد بود گفت: نماینده ای که قرار است در مجلس قانون گذاری کند در همان ابتدا باید خود به قانون پایبند باشد.

وی تبلیغات فضای مجازی، اهانت، تهمت، افترا، زیر سوال بردن خدمات نظام، توهین به مسئولان، شایعه پراکنی، تشویش اذهان عمومی و ... را از جمله تخلفات داوطلبان انتخاباتی در استان عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید ب اینکه ستاد پیشگری تخلفات انتخاباتی دادگستری لرستان در مرکز و شهرستانهای استان هر ۱۵ روز یک بار تشکیل می شود گفت: در این راستا مصادیق تخلفات نیز اطلاع رسانی شده و در صورت مشاهده تخلفات به طور حتم در این زمینه برخوردهای لازم صورت می گیرد.