برای اصول گرایان فهرست پیشنهادی داریم/مرز ما با اعتدال مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید احدیان ظهر شنبه در نشست‌خبری كه با دو موضوع «ارائه گفتمان انتخاباتی جبهه» و نیز «رونمایی از طرح ویژه انتخاباتی جبهه» در تالار جلسات دفتر جبهه آرمان خواهان واقع بين در مشهد برگزار شد با اشاره به اهميت اين دوره از انتخابات مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: امسال جبهه آرمان خواهان واقع بين كانديدايى را جهت شركت در انتخابات نخواهد داشت و تنها به تدوين و ارائه يك گفتمان انتخاباتى با توجه به شرايط حساس جامعه مى پردازد.

وى با بيان اينكه بهترين معيار انتخاب در شرايط امروز انتخابات در نظر گرفتن معيارهاى تعيين شده در مكتب امام خمينى (ره) است، افزود: در همين راستا از نخستين اقدامات اين جبهه مشخص كردن ليست جبهه اصولگرايى بوده كه اگر جناح اصولگرا نتوانند به ليست مستقلى دست پيدا كنند اين ليست را ما ارائه خواهيم كرد.

دبیر جبهه آرمان‌خواهان واقع‌بین ادامه داد: براى دستيابى به معيارهاى مكتب امام خمينى (ره) مى توان از كتاب ها و نوشته هايى كه از ايشان در حال حاضر در دسترس هست استفاده كرد و بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبرى نيز ضرورى است تا اين معيارها در تمامى فرآيندهاى تصميم گيرى داخلى و خارجى بهره بردارى شود تا بتوان از شرايط حساس كنونى جامعه با پيروزى بيرون آمد.

وى با بيان اينكه كتاب و آثار باقى مانده از امام خمينى (ره) عصاره انقلاب اسلامی ایران است، خاطر نشان كرد: بر همين اساس طرحی که توسط جبهه آرمان خواهان واقع بين تهيه و ارائه شده است با تاكيد بر استفاده از نظرات جوانان مومن و انقلابى نتیجه و خروجی لیست انتخاباتی به اعضا و حامیان این جبهه سپرده خواهد شد.

لیست های انتخاباتی و جای خالی برخی افراد با تجربه

احديان با اشاره به شرايط نامناسب و ضعف ساختارى ليست هاى انتخاباتى سياسى به ويژه جناح اصولگرايى گفت: متاسفانه برخى از افراد كه داراى صلاحيت هستند را در ليست هاى انتخاباتى قرار نمى دهند در حاليكه بر اساس رويكرد اين جبهه بايد به جوانان به عنوان عنصر انقلابى و داراى قدرت تشخيص صحيح موضوعات نگاه جدى ترى شود.

وى عنوان كرد: در شورای مرکزی جبهه آرمان خواهان واقع بين افرادى از جبهه اصولگرايى انتخاب شدند كه منتخبين خود را بر اساس نگاه حداقلی انتخاب کرده و پس از آن در اختیار اعضاء و حامیان جبهه قرار می‌دهند تا با تبیین معیار‌ها بهترين ها انتخاب شوند.

دبير جبهه آرمان خواهان واقع بين نتيجه انتخابات داخلى اين جبهه را ليست پنج نفره از بهترين و شايسته ترين افراد اعلام كرد و افزود: از جمله اهدافى كه در اين جبهه مورد توجه است مى توان به پرهیز از گروه‌گرایی، نقش‌دهی به بدنه اجتماعی، آزمایش توانمندی نامزد‌ها در آزمایشی کوچک و تطبیق مصادیق با معیار‌های تعیین شده اشاره كرد.

وى در خصوص اهداف جبهه آرمان خواهان واقع بين تاكيد كرد: با توجه به طرحى كه اين جبهه براى ارائه ليست انتخابانى ارائه مى كند تلاش مى شود تا مشكلات موجود در ساختارهاى حزبى و جريان هاى سياسى برطرف شده و از ایستایی و خمودگی جریان‌ها جلوگيرى شود.

احديان با دعوت از معرفى تمامى نامزد‌هايى که خود را وابسته به جریان اصول‌گرایی می‌دانند به جبهه آرمان خواهان واقع بين درخواست كرد: از اين افراد مى خواهيم با معرفى خود فرصت بررسى سوابق خود را توسط اين جبهه فراهم كنند.

وى ابراز كرد: همچنين از ساير علاقمندانى كه عضو و حامى جبهه نيستند دعوت مى كنيم تا با ثبت نام در اين نهاد به عنوان عضو و يا حامى در انتخاب ليست قطعى به ما كمك كنند.

تهیه لیست ۳۲ نفره

احديان از آماده شدن ليست ۳۲ نفره اين جبهه خبر داد و گفت: تا سه روز آينده ليست نهايى معرفى و اعلام خواهد شد البته بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين جبهه هيچ ارتباط تشكيلاتى با تشكل يا جريان اصولگرايى ندارد و اين ليست تنها به عنوان يك پيشنهاد به آنها ارائه خواهد شد كه اگر در جناح اصولگرايى وحدتى شكل نگيرد در انتخابات از ليست خود حمايت خواهيم كرد.

وى با بيان اينكه اين جبهه تعاملى با اعتدالى ها نداشته و مرزبندى هاى خود را با آنها مشخص كرده اند، تصريح كرد: اين جبهه خود را به عنوان يك جناح اصولگرايى مى شناسد و علت مرزبندى با اعتدالى ها به خاطر تفاوت در سياست هاى اقتصادى و سياسى است.

دبير جبهه آرمان خواهان اظهار داشت: به طور مثال استکبار ستیزی از جمله سياست هاى غیر قابل تغییر نظام و انقلاب است و كشورى مانند آمريكا تا زمانى كه در ماهيت خود تغيير نكند قابل اعتماد نبوده و نمى توان به تعامل با آن فكر كرد در حاليكه اين نگاه و عقيده در جبهه اعتدالى ها ديده نمى شود.

وى گفت: باتوجه به پايگاه هاى جدى كه جبهه اصولگرايى در شهرستان ها دارد مى تواند راى اكثريت جامعه را بدست آورد لذا مجلس آینده مجلسی اصول‌گرا خواهد بود.