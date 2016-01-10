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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

رقابتهای بین المللی جام تختی- تهران؛

قهرمانان کشتی پهلوانی جوایز دلاری می‌گیرند

قهرمانان کشتی پهلوانی جوایز دلاری می‌گیرند

به نفرات برتر مسابقات پهلوانی رقابتهای بین المللی کشتی جام تختی جوایز دلاری اهدا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

در این رقابتها، مسابقات پهلوانی در دو وزن ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم برگزار می شود  که به نفرات برتر جوایز دلاری اهدا خواهد شد.

بر این اساس نفر برتر وزن ۹۰+ کیلوگرم ۵ هزار دلار، نفر برتر وزن ۷۰ کیلوگرم ۳ هزار دلار و نفرات دوم تا ششم هر دو وزن به ترتیب ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت می کنند.

ارمنستان، اوکراین، مجارستان، بلاروس، آذربایجان و مغولستان از جمله کشورهای مطرحی هستند که در کنار تاجیکستان، مراکش، الجزایر و ترکمنستان حضور آنها در این رقابتها در رشته های آزاد و فرنگی قطعی شده است. ضمنا کشورهای استونی، بلاروس، مولداوی، گرجستان، لهستان، اوکراین، صربستان و هلند نیز در مسابقات کشتی پهلوانی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3021066

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