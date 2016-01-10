به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

در این رقابتها، مسابقات پهلوانی در دو وزن ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم برگزار می شود که به نفرات برتر جوایز دلاری اهدا خواهد شد.

بر این اساس نفر برتر وزن ۹۰+ کیلوگرم ۵ هزار دلار، نفر برتر وزن ۷۰ کیلوگرم ۳ هزار دلار و نفرات دوم تا ششم هر دو وزن به ترتیب ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت می کنند.

ارمنستان، اوکراین، مجارستان، بلاروس، آذربایجان و مغولستان از جمله کشورهای مطرحی هستند که در کنار تاجیکستان، مراکش، الجزایر و ترکمنستان حضور آنها در این رقابتها در رشته های آزاد و فرنگی قطعی شده است. ضمنا کشورهای استونی، بلاروس، مولداوی، گرجستان، لهستان، اوکراین، صربستان و هلند نیز در مسابقات کشتی پهلوانی حضور خواهند داشت.