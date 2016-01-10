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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

مرد مهاجم به آوارگان سوری در کانادا اسپری فلفل پاشید

مرد مهاجم به آوارگان سوری در کانادا اسپری فلفل پاشید

یک مرد دوچرخه سوار به تجمع آوارگان سوری در کانادا حمله کرد و به آن ها اسپری فلفل پاشيد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزيره، گروهی از آوارگان سوری امروز با اسپري فلفل مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی الجزیره، این حادثه زمانی روی داد که این گروه از آوارگان سوری برای شرکت در مراسمی که به آن دعوت شده بودند، در مکانی تجمع کرده بودند.

یکی از شاهدان عینی این رخداد به الجزیره اعلام کرد: یک مرد دوچرخه سوار به اين آوارگان که در ايستگاه اتوبوس شهری ايستاده بودند، حمله ور شد و به آن ها اسپری فلفل پاشيد.

تعداد ۳۰ نفر از این آوارگان که در میان آن ها چند زن و کودک نیز حضور داشتند مورد حمله مذکور قرار گرفتند.

«جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا از طریق توئیتر شخصی خود این حمله را محکوم کرد.

نیروهای پلیس کانادا در حال حاضر در تلاش برای یافتن عامل این حمله هستند.

کد مطلب 3021769

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