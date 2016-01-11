رکوردزنی دولت یازدهم در تائید صلاحیت ۹۰درصدی داوطلبان!

به گزارش خبرنگار مهر، در ۷ روز مهلت ثبت نام در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ( بیست و هشتم آذرماه تا چهارم دی ماه) ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر داوطلب شدند که در اولین مرحله بررسی صلاحیت این داوطلبان در هیات های اجرایی تنها ۷۱۹ نفر رد صلاحیت شدند.

با توجه به عدم بررسی درست و دقیق داوطلبان در هیات های اجرایی و تائید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان، در آماری مقایسه ای به بررسی عملکرد هیات های اجرایی در ده دوره ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی و میزان تائید و رد صلاحیت شدگان در این هیات ها پرداخته شده است.

- در اولین دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸، که حتی نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت، ۳ هزار و ۷۴۸ نفر در انتخابات ثبت نام کردند که تنها ۱۴ درصد آنها در هیات های اجرایی تائید صلاحیت شدند.

- در دومین دوره انتخابات نیز که در سال ۱۳۶۳ برگزار شد، هزار و ۵۹۰ داوطلب ثبت نام کرده اند که ۷۱ درصد آنان تائید و ۱۶ درصد داوطلبان رد صلاحیت شدند.

- در سومین دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۶۷، هزار و ۹۹۴ نفر داوطلب انتخابات مجلس شدند که ۴۱ درصد داوطلبان توسط هیات های اجرایی تائید و ۱۰ درصد آنان رصد صلاحیت شدند.

- در چهارمین دوره انتخابات مجلس هم که در سال ۱۳۷۱ برگزار شد، ۳ هزار و ۲۷۶ نفر ثبت نام کردند که تنها ۵۷ درصد آنان تائید صلاحیت و ۲۶ درصد رد صلاحیت شدند.

- در پنجمین دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۷۴ هم ۵ هزار و ۳۶۱ نفر داوطلب انتخابات شدند که ۵۲ درصد آنان تائید صلاحیت و ۴۱ درصد رد صلاحیت شدند.

- در ششمین دوره انتخابات مجلس نیز که در سال ۱۳۷۸ برگزار شد، ۶ هزار و ۸۵۲ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۸ درصد تائید صلاحیت و ۵ درصد رد صلاحیت شدند.

- در هفتمین دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۸۲، ۸ هزار و ۱۶۷ نفر داوطلب انتخابات شدند که ۷۷ درصد آنان تائید صلاحیت و ۵ درصد آنان رد صلاحیت شدند.

- در هشتمین دوره انتخابات مجلس که در سال ۱۳۸۶ برگزار شد، ۷ هزار و ۵۹۵ نفر ثبت نام کردند که ۵۸ درصد آنان توسط هیات های اجرایی تائید صلاحیت و ۲۸ درصد رد صلاحیت شدند.

- در نهمین دوره انتخابات مجلس نیز که در سال ۱۳۹۰ برگزار شد، ۵ هزار و ۳۸۲ داوطلب ثبت نام کردند که ۶۵درصد تائید صلاحیت و ۱۵ درصد رد صلاحیت شدند.

- در دهمین دوره انتخابات مجلس که امسال برگزار می شود، ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر ثبت نام کرده اند که ۹۰ درصد توسط هیات های اجرایی تائید و ۶ درصد رد صلاحیت شدند.

در این آمار مقایسه ای بیشترین تائید صلاحیت ها در این دوره انتخابات یعنی دوره دهم توسط هیات های اجرایی صورت گرفت و کمترین تائید صلاحیت ها هم در اولین دوره انتخابات مجلس با ۱۴ درصد بوده است.

همچنین در دولت اصلاحات ۷۷درصد داوطلبان در هیات های اجرایی تائید صلاحیت شدند. در دولت احمدی نژاد نیز بطور میانگین ۶۰ درصد داوطلبان توسط هیات های اجرایی تائید صلاحیت شدند و در دولت سازندگی هم بطور میانگین ۵۰ درصد داوطلبان در هیات های اجرایی تائید صلاحیت و ۳۰ درصد آنان رد صلاحیت شده اند.