به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی عصر جمعه در نشست هماندیشی خانواده ورزش بدنسازی شهرستان همدان با بیان اینکه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان به دلیل برخورداری از شمار بالای ورزشکاران، یکی از هیئتهای مهم و اثرگذار محسوب میشود، اظهار کرد: پیگیری مطالبات این جامعه ورزشی از اولویتهای نمایندگان است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه این رشته در ورزش همگانی و قهرمانی، حمایت از باشگاهداران و فعالان این حوزه و فراهمسازی شرایط مطلوب برای فعالیت آنها را ضروری دانست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به لایحه نظام جامع باشگاهداری اشاره کرد و افزود: این لایحه با پیشبینی سازوکارهای موثری همچون حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل در ایجاد اماکن ورزشی و بیمه عوامل باشگاهها میتواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ورزش کشور ایفا کند.
صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت سرمایهگذاری و جذب اسپانسر در ورزش استان، تصریح کرد: استان همدان نیازمند باشگاههای قدرتمند چندرشتهای است و صنایع استان باید حمایت بیشتری از حوزه ورزش داشته باشند.
وی در پایان بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی و ایجاد فضاهای تخصصی برای رشتههایی نظیر بدنسازی تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت میزبانی رقابتهای ملی برای رونق ورزش و اقتصاد استان همدان خاطرنشان کرد: تمامی مطالبات مطرحشده از سوی هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
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