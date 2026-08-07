به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه عصر جمعه در جمع خبرنگاران با تبیین عملکرد مرکز اورژانس همدان در بازه زمانی مراسم اربعین، از ارائه خدمات گسترده به زائران و همچنین پشتیبانی تخصصی از تیمهای اعزامی سایر استانها خبر داد و اظهار کرد: در این دوره عملیاتی با هدف تامین سلامت زائران ۷۱ پایگاه اورژانس در مسیرهای اصلی استان همدان بهصورت شبانهروزی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی با اشاره به حضور فعال کادر درمان همدان در مناطق مرزی، افزود: در راستای اجرای برنامههای امدادی ۱۴ نفر از نیروهای متخصص اورژانس استان به همراه تجهیزات کامل و آمبولانسهای مجهز به مرزهای خسروی و مهران اعزام شدند تا در کنار سایر تیمهای امدادی، به خدمترسانی به زائران بپردازند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در مدتزمان اجرای طرح اربعین در مجموع یکهزار و ۹۴۵ ماموریت از سوی تیمهای عملیاتی انجام شده است.
وی افزود: در ایام سفر اربعین اورژانس همدان به ۹۰۳ نفر از مصدومان حوادث جادهای خدمات تخصصی و درمانی ارائه کرده و واحد کنترل عملیات این مرکز با هدف پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران و هموطنان بیش از ۱۲ هزار تماس مشاورهای را مدیریت و پشتیبانی کرده است.
وی با تاکید بر موقعیت استراتژیک استان بهعنوان شاهراه غرب کشور، به نقش کلیدی همدان در میزبانی از تیمهای امدادی سایر استانها اشاره کرد و گفت: با حمایت مستقیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و معاونت توسعه و مدیریت منابع این دانشگاه، تمامی زیرساختهای لازم برای پشتیبانی، اسکان و تامین سوخت تیمهای اعزامی فراهم شد. این مدیریت لجستیکی باعث شد تا تیمهای امدادی سایر استانها در زمان تردد و بازگشت از مرز، ضمن دریافت خدمات اسکان و پذیرایی در پایانه مرزی، با نظم و دقت کامل مورد حمایت قرار گیرند و وظیفه میزبانی از این تیمها به نحو احسن محقق شود.
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