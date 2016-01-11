خرید محصولات واحدهای صنعتی زمینه ساز توسعه اقتصادی است

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تمامی واحدهای صنعتی خراسان شمالی محصولات با کیفیت و دارای استانداردهای داخلی و خارجی تولید میکنند.
وی گفت: با حمایت دستگاههای اجرایی ازاجرای پروژهها و طرحها، به طور حتم شاهد افزایش تولید، کاهش بیکاری، افزایش اشتغالزایی، جذب سرمایه گذارو ... خواهیم بود.
یوسفی افزود: خرید محصولات داخلی واحدهای صنعتی استان به توسعه و رونق اقتصادی خراسان شمالی کمک میکند.
وی با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از سرمایه گذاران به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان حمایتهایی در قالب ارائه تسهیلات و صدور ضمانت نامه دارد.
یوسفی اظهار کرد: همچنین به سرمایه گذاران صنعتی در شرکتها و نواحی صنعتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از شش میلیارد ریال تخفیف در قراردادهای واگذاری زمین صورت گرفته است.
به گفته وی سرمایه گذاران صنعتی در خراسان شمالی از ابتدای عقد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی این استان، با تخفیف و تشویق مورد حمایت قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی افزود: هم اکنون۱۴شهرک و ناحیه صنعتی استان قابل واگذاری به متقاضیان و سرمایه گذاران است.
نظر شما