به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله به دلیل همزمانی جشنواره برلین و فیلم فجر تب و تاب حضور برخی فیلمسازان ایرانی و فیلمهایشان که امکان انتخاب بین این دو رویداد سینمایی را دارند ایجاد میشود و امسال هم اسامی آثاری چون «اژدها وارد میشود» ساخته مانی حقیقی، «لانتوری» ساخته رضا درمیشیان برای حضور در بخش مسابقه برلین به گوش میرسید که در نهایت فیلم مانی حقیقی انتخاب شد.
همچنین امسال فیلم مستند «رویای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی و فیلم داستانی «والدراما» ساخته عباس امینی به تهیهکنندگی مجید برزگر نیز برای بخش «نسل نو» شصت و ششمین دوره جشنواره برلین انتخاب شده است. این بخش موضوعاتی برای گروه سنی جوان و نوجوان را مدنظر قرار دارد.
البته در این بین نام فیلم «من سیاه» به کارگردانی رفیع پیتز کارگردان دو رگه ایرانی انگلیسی هم برای حضور در این جشنواره شنیده میشود که این فیلم محصول آمریکا، مکزیک، آلمان و فرانسه است. همچنین عوامل آن همگی غیرایرانی هستند. این فیلم داستان فردی مکزیکی است که پس از سالها برای یافتن هویت خود به آمریکا برمیگردد.
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