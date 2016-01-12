بودجه ۹۵ احتمالا بعداز برجام تقدیم مجلس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، گفت: علاقه‌مند بودم که امروز میزبانی شما را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشتم و می‌توانستم به تفصیل در خصوص برنامه و بودجه گزارشی خدمت شما منعکس کنم، اما به دلایلی که ظرف چند روز آینده امکانش برای ما از لحاظ سیاسی فراهم می‌شود که آن را بیان کنیم، برنامه و بودجه را تقدیم مجلس محترم نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه بودجه و برنامه به صورت مطلوب با همه پیوست‌هایش چاپ شده و به تعداد نمایندگان داخل کیف‌های شفاف قرار داده شده است، گفت: ان‌شاء‌الله با تدبیری که داریم متناسب با آن عمل خواهد شد و بعد از آن تشکیل جلسه خواهم داد و بر سر پیمان هستیم.

نوبخت توضیح داد: دولت از لحاظ آماده بودن برنامه و بودجه کارش را به وقت به اتمام رساند و افرادی که به مصالح ملی توجه دارند، می‌دانند به دلیلی که بعدا خواهیم گفت لازم بود آن را رعایت کنیم.

وی در اداکه تاکید کرد: لایحه بودجه 95 و لایحه برنامه ششم هر یک چاپ شده‌اند و احتمالاً بعد از اجرای برجام تقدیم مجلس می‌شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد رشد و عدالت بودجه سال آینده، گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم باید سرمایه‌گذاری مالی کنیم و هم در زمینه دانش‌بنیان بودن اقتصادمان فعالیت کنیم.

وی تصریح کرد: بیشترین رقمی که در طول تاریخ اقتصاد ایران از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده است، برای سال ۹۵ در نظر گرفته است که این رقم ۲۰۱ هزار میلیارد تومان است که برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت مستقیما سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

نوبخت افزود: از آنجا که این رشد باید دانش‌بنیان باشد، در سال ۹۵ برای اولین‌بار یک درصد از تولید ناخالص داخلی را برای تحقیقات در نظر گرفته‌ایم؛ بنابراین سهم تحقیقات برای رشد دانش‌بنیان یک درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است و این امر با استقبال بسیار گسترده از سوی دانشگاه‌ها و واحدهای تحقیقاتی روبرو شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد عدالت بودجه ۹۵ گفت: ما تلاش کردیم این بودجه را عادلانه توزیع کنیم که یک بخش آن مربوط به پرداخت‌های پرسنلی و یک بخش هم در ارتباط با توازن منطقه‌ای است.

وی افزود: عدم تعادل در پرداخت‌های کارکنان دولت وجود دارد و مناسب‌ترین زمانی که می‌توانیم که این عدم تعادل را جبران کنیم، در سال ۹۵ به عنوان اولین سال برنامه ششم است که ما هم برای شاغلان و هم بازنشستگان در جهت عدم تعادلی که وجود داشت، مقادیر قابل توجهی منابع قائل شدیم که این عدم توازن جبران شود.

نوبخت توضیح داد: بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر ۱.۵ میلیون تومان دریافتی دارند، ضمن اینکه ما برای تمام کارکنان دولت ۱۲ درصد به اندازه تورم رشد در نظر گرفته‌ایم، برای کسانی که زیر ۱.۵ میلیون دریافتی دارند، بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌ایم.

سخنگوی دولت گفت: این برای سال اول برنامه است و تا پایان برنامه این بخش از حقوق بازنشستگان محترم را به بیش از دو برابر افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش حقوق شاغلان، تصریح کرد: حقوق شاغلان از دو بخش تشکیل شده، یک بخش حقوق ثابت و پایه که بر اساس سابقه کار و مدرک تحصیلی است و یک بخش دیگر فوق‌العاده شغل است.

نوبخت افزود: در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده شغل به دولت اجازه داده می‌شود فوق‌العاده شغل کارکنان دولت را تا ۵۰ درصد حقوق ثابتشان افزایش دهد.

سخنگوی دولت گفت: تا به امروز تعداد معدودی از دستگاه‌ها متقاضی بودند که از این بند استفاده کنند و به دلایل مختلفی تا قبل از این دولت تنها چند دستگاه از این قانون استفاده می‌کردند و بقیه دستگاه‌ها برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل در پرداخت‌ها شده بود.

وی افزود: در بودجه ۹۵ به تمامی دستگاه‌هایی که از بند ۱۰ ماده ۶۸ استفاده نمی‌کردند و این نابرابری به وجود آمده بود، منابع کافی در نظر گرفته‌ایم که این عدم تعادل در پرداخت‌ها را جبران کنیم.

نوبخت با اشاره به ماده ۱۸۴ قانون برنامه گفت: در این قانون آمده است زمانی که برنامه به مجلس می‌رود ۵ روز برای نمایندگان فرصت وجود دارد، ۱۰ روز هم برای کمیسیون‌های تخصصی و سه هفته هم برای کمیسیون‌ها که در مجموع می‌شود ۳۱ روز؛ لذا هر زمانی که برنامه را بدهیم، بعد از ۳۱ روز برنامه باید در صحن باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به قانون بررسی بودجه گفت: ۵ روز نمایندگان وقت دارند و ۱۰ روز نیز کمیسیون‌های تخصصی، یعنی ظرف ۱۵ روز نمایندگان باید نظرات خود را به کمیسیون تلفیق بدهند. کمیسیون تلفیق هم ۲ هفته وقت دارد؛ بنابراین ۳۰ روز هم کمیسیون تلفیق باید این موضوع را آماده کند. ما اگر هفته آینده یعنی ۲۷ دی هم برنامه را به مجلس ارائه کنیم، این کار قابل انجام است.

وی در پاسخ به این سئوال که روز اجرای برجام چه زمانی است، تصریح کرد: همان طور که ریاست محترم جمهور دیروز در افتتاح پروژه‌های پارس جنوبی اطلاع‌رسانی کرد، روز اجرای برجام نزدیک است و باید روزهای آینده منتظر این تلاش ملی باشیم.

نوبخت تاکید کرد: این موفقیت، موفقیت هیچ یک از جناح‌های سیاسی و هیچ یک از قوا نیست؛ بلکه همکاری همه قوا تحت رهبری مقام معظم رهبری و یک افتخار ملی مربوط به همه مردم است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه از همین الان سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران صف کشیده‌اند، گفت: همین الان یک گروهی در ایران حضور دارند و این پاسخی است به آن دسته از کشورهایی که فکر می‌کنند ایران را دارند محدود می‌کنند.

وی در خصوص قیمت دلار در بازار آزاد نیز گفت: ما در حال تلاش برای تنظیم قیمت دلار هستیم و همان‌طور که به دفعات گفتم، دولت استقبال کننده از افزایش قیمت ارز نیست.

سخنگوی دولت در خصوص تاریخ سفر رئیس‌جمهور چین به ایران، افزود: همان‌طور که قبلا هم اطلاع‌رسانی شده بود، رئیس‌جمهور چین در آینده نزدیک به ایران سفر خواهند داشت. این سفر در جهت توسعه مناسبات بسیار موثر و نافع خواهد بود.

نوبخت افزود: بعد از امضای توافقات، ان‌شاء‌الله این یک سفر خوبی برای ملت بزرگ چین و ملت بزرگ ایران خواهد بود.

سخنگوی دولت در خصوص سفر رئیس‌جمهور به فرانسه و ایتالیا، تصریح کرد: این سفر هم بدون تردید گامی در جهت توسعه روابط و آماده‌تر شدن فضا برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ششم همراه با بودجه تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: ما برنامه و بودجه را با هم تقدیم مجلس خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به پیشنهاد مجلس در مورد اینکه دولت بودجه سه دوازدهم به مجلس ارائه دهد، گفت: اگر دولت به هر دلیلی بودجه را آماده نکرده باشد، ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی کرده است که چند دوازدهم بودجه را بر پایه بودجه سال گذشته ادامه دهد، اما با توجه به شرایط چنین کاری ضرورتی ندارد.

سخنگوی دولت گفت: کیف‌های نمایندگان آماده است و بودجه با شفافیت تمام کامل شده و کار برای بررسی بودجه در مجلس مهیاست و به راحتی می‌توانند بودجه را بررسی کنند و نیازی به ارائه چند دوازدهم نیست.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص کارت‌های اعتباری خرید کالا گفت: این کارت کوتاه‌مدت و عرضه آن تا پایان سال است.

نوبخت با بیان اینکه تنها سه روز از آغاز توزیع این کارت‌ها می‌گذرد، گفت: این کارت‌ها همان ۱۰ میلیون تومان است، اما به دلیل آنکه ما ابتدا تا حقوق ۱.۵میلیون تومان را در اولویت قرار داده‌ایم، چهار برابر حقوق این قشر همان ۶ میلیون می‌شود؛ لذا اعتبار این کارت‌ها کاهش نیافته است بلکه ۴ برابر حقوق کارت اعتباری داده می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص حمله به سفارت عربستان گفت: از اینکه اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر محکوم و قابل نکوهش است شکی در آن نیست و ما نیز آن را محکوم کرده‌ایم، اما دولت نیز این‌گونه رفتارهای غیرقانونی(حمله به سفارت عربستان) را تحمل نمی‌کند و طبیعی بود که دولت به این رفتار واکنش نشان دهد؛ چرا که یک عده با این اقدام چهره غیر واقعی از ملت ایران نشان می‌دهند. کدام ایرانی عزتمند است که می‌خواهد چهره کشورش را این‌گونه به جهان معرفی کند.

وی با بیان اینکه وزیر کشور موظف به پیگیری حادثه تعرض به سفارت عربستان شده است، گفت: خسارت بزرگی از لحاظ حیثیتی به ما وارد شده است. اینکه می‌گویم حیثیتی به این معناست که تنها از این جنبه ما خسارت دیده‌ایم اما از نظر اقتصادی یک روز همه سفرای کشورهای اروپایی ایران را ترک کرده‌اند و بعد دوباره برای برگشت صف کشیده‌اند؛ لذا این ملت آنقدر بزرگ است که این اقدامات تاثیری نخواهد داشت.

نوبخت تاکید کرد: مرجع قانونی رسیدگی به حادثه تعرض، قوه‌قضائیه است که ما نیز توقع داریم با قاطعیت با عوامل آن برخورد کند.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص پرونده کرسنت گفت: این پرونده مربوط به ۱۵ سال قبل است و در قوه‌قضائیه و شورای عالی امنیت مطرح بوده، بنابراین قوه‌قضائیه در ارتباط با این پرونده اظهارنظر خود را داشته است.

نوبخت گفت: بعضی از این صحبت‌ها که ما فی‌مابین انجام می‌دهیم، سوء‌ استفاده می‌کنند و در فضای سیاسی تردید ندارم که یک عده برای دلسوزی ملت صحبت‌هایی می‌کنند، اما این حرف‌ها مستنداتی می‌شود و با همین استنادها محکومیت‌هایی برای کشور در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مراجع خاص عبور می‌کند، گفت: حتما مصالح کشور در این دیده شد که تا وضعیت ما نهایی نشده، این موضوع در داخل کشور خیلی باز نشود که مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد و قطعا قوه‌قضائیه نیز با هر شخصی که در این پرونده دخالت داشته، برخورد خواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا دولت از حمله‌کنندگان به سفارت عربستان شکایت خواهد کرد، گفت: قطعا به خاطر لطمه‌ای که به کشور وارد کردند، دولت از آنان شکایت خواهد کرد و از قوه‌قضائیه نیز می‌خواهیم که این موضوع را به جد پیگیری کند.

نوبخت در پاسخ به این سئوال که ۱۸ میلیون دلار از آمریکا برنج وارد کشور شده است، گفت: این امکان وجود دارد که از کشورهای همسایه پاکستان و یا هند برنج وارد کنیم. ما در واردات برنج محدودیت‌ها و شرایطی داریم و این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود دولت منتظر شرایط پساتحریم برای تقدیم بودجه به مجلس است و بودجه سال آینده را انبساطی بسته، گفت: فضای بودجه سال ۹۵ و برنامه، فضای مضیق فعلی نیست، لذا بودجه انقباضی نیست.

نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کنگره آمریکا طرحی را مبنی بر دریافت غرامت از ایران تصویب کرده است، واکنش دولت به این طرح چیست، گفت: ما اقدام متقابل از سوی مجلس را هم متناسب با آن می‌دانیم. هر اقدامی انجام داد، ما هم از حقوق خود به نحو مناسب استفاده می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که خبرهایی آمده مبنی بر اینکه دولت یک کارگروهی را برای ارتباط با مراجع تشکیل داده است، گفت: یکی از وظایف و ماموریت‌های نهاد ریاست جمهوری همین است، کما اینکه سایر دستگاه‌ها نیز ارتباطاتی با مراجع محترم دارند، اما اینکه یک کارگروهی با این کارویژه خاص باشد، چنین چیزی نیست.

نوبخت گفت: همان گونه که من هر هفته به رسانه‌های محترم این موضوع را می گویم، دستگاه‌هایی نیز موظف هستند به قم سفر کنند، گزارش‌های کشور را بدهند و یا رهنمودهای لازم را بگیرند، اما کارگروهی در این زمینه تشکیل نشده است.

نوبخت در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که آیا قلب راکتور اراک خارج شده است یا خیر، گفت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم اقدامات براساس توافقاتی که صورت گرفته در حال انجام است، اجرا شدن آن منوط به همین اقدامات است که ما باید برای اراک انجام می‌دادیم و همه آن چیزهایی که تعهد کردیم انجام خواهد شد و از نظر ما باید تمام شده باشد.

وی ادامه داد: ما تعهداتی چه در اراک، فردو و نطنز داشتیم و باید انجام می‌دادیم و روز اجرا منوط به این تعهدات و اقدامات است در عین حال آنها اعلام رفع تحریم‌ها را انجام دادند و قرار شد وقتی تعهدات را انجام دهیم و آژانس هم تایید کند روز اجرای برجام اعلام شود.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته شده است هیات‌های اجرایی به خوبی بررسی صلاحیت‌ها را انجام نداده‌اند و یا در بررسی صلاحیت‌ها نگاه جناحی و حزبی داشته‌اند، گفت: هیات‌های اجرایی از مراجع چهارگانه استعلام می‌کنند و اگر گزارش‌ها مثبت باشد هیات اجرایی از خودش نمی‌تواند در مورد رد صلاحیت کاندیدایی تصمیم‌گیری کند.

نوبخت همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به روند نزولی قیمت نفت و اینکه دولت برای بودجه آینده نفت ۳۵ تا ۴۰ دلاری پیش‌بینی کرده است، گفت: بودجه‌ریزی ما غلتان است و با مکانیزم تخصیص و بودجه‌ریزی منعطف این موضوع را مدیریت می‌کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به سیاست تنش‌زدایی ایران در منطقه گفت: حضور هیات‌های خارجی در کشورمان نشان می‌دهد که ما خواهان بسط و توسعه روابطمان با جهان هستیم.

وی افزود: سیاست کلی ایران، روابط مطلوب و برادرانه با دیگر کشورهاست.

نوبخت همچنین در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: وزارت کشور مقدمات آن را انجام داده و دولت نیز اعتبارات لازم را فراهم کرده است و امیدواریم در این دوره از انتخابات بتوانیم در بعضی از حوزه‌ها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

سخنگوی در پاسخ به این سئوال که برخی از اعضای دولت همچون روحانی، پورمحمدی و مجید انصاری کاندیدای انتخابات هستن، تبلیغات انتخاباتی اینها به چه صورت است و آیا رئیس‌جمهور نطق تبلیغاتی خواهد داشت، گفت: این موضوع در دوره‌های قبل هم مرسوم بوده و ممکن بود رئیس‌ قوه مقننه و یا قضائیه کاندیدای انتخابات باشند. در این دوره هم به همین صورت است و در چارچوب قانون می‌توانند تبلیغات انتخاباتی خود را داشته باشند.