اکبر رنجبران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه هدف از احداث میدان جدید میوه و تره‌بار همدان جانمایی مکان مناسب برای فعالان این صنف و کنترل ترافیک درون‌شهری است، گفت: بر اساس توافق نهایی با بنیاد تعاون ارتش، اجرای این پروژه در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار و با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان مدنظر قرار گرفت.

رنجبران بابیان اینکه بر مبنای توافق صورت گرفته، اعطای زمین و مجوز ساخت بر عهده شهرداری همدان و عملیات احداث بر عهده سرمایه‌گذار است، گفت: در حال حاضر مطالعات امکان‌سنجی ژئوتکنیک تهیه نقشه فاز یک، نحوه اجرا و زمان‌بندی پروژه و میزان سرمایه‌گذاری با همکاری مشاوران طرح انجام‌شده است.

رنجبران اعلام کرد: زمان موردنیاز برای اجرای این پروژه ۳۶ ماه است و این پروژه به‌عنوان یک پروژه اقتصادی- خدماتی تعریف‌شده است.

وی عنوان کرد: این پروژه در همدان به‌عنوان آزمونه اقتصادی غرب کشور اجرایی می‌شود و سعی بر آن است با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی شهر و تولیدات میوه و سبزیجات همدان، حداکثر ارزش‌افزوده برای استان را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: این پروژه با همکاری استانداری، شورای اسلامی شهر و شهردار همدان به انجام می‌رسد و سرمایه‌گذار با رغبت این طرح‌ را پذیرفته است.