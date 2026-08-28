تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری دولت تروریستی آمریکا طی بیانیه ای رسمی اعلام کرد که مجموعه ای از تحریم های جدید را علیه ایران اعمال کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا شده است: ما شبکه ها، واسطه‌ها و کانال‌هایی را که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند، شناسایی کرده‌ایم. ما با همکاری سازمان‌های دولتی و متحدانمان، هرگونه منبع درآمد غیرقانونی نظام ایران را هدف قرار می‌دهیم.

وزارت خزانه داری دولت تروریستی آمریکا ضمن هشدار درباره هرگونه تجارت با ایران و گسترش اقدامات علیه نهادها و طرفهایی که با تهران تعامل کنند مدعی شد: ما متعهد می‌شویم که تمام شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده به تهران را قطع کنیم و یک بار برای همیشه به تهدید نظام ایران پایان دهیم. ایران از شبکه‌های بانکی سایه برای پولشویی، خرید سلاح و تأمین مالی نیروهای نیابتی خود در منطقه استفاده می‌کند

همچنین، دولت تروریستی آمریکا در راستای ادامه سیاست‌های ضد ایرانی، تحریم‌های مرتبط با ایران را علیه یک فرد و شرکت دیگر نیز اعمال کرد.

این وزارتخانه از تحریم یک فرد با ادعای ارتباط با بانک ملی ایران و تحریمی دیگر علیه یک شرکت مستقر در هنگ کنگ خبر داد.

این اقدام یکی از نخستین گام‌های دولت ترامپ در اجرای تهدید خود برای فشار اقتصادی بر تهران است.

این اقدامات در شرایطی است اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحرکات هیات ‌حاکمه آمریکا برای پیشبرد تروریسم اقتصادی گفت که سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه طنز واقعی شده است.

همچنین روزنامه واشنگتن‌پست درباره راهبرد جدید دولت تروریستی دونالد ترامپ علیه ایران می‌نویسد که آمریکا پس از شش ماه حملات بی‌نتیجه و تلاش‌های ناموفق برای رسیدن به توافق، به سمت طرد اقتصادی ایران رفته است؛ اما تجربه طولانی ایران در دور زدن تحریم‌ها، همراه با وابستگی آمریکا به همکاری چین و محدودیت‌های خود سیاست تحریمی، می‌تواند اجرای این راهبرد را با مشکل جدی روبه‌رو کند.