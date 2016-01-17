مردم ایران کرامت انسانی را با حمایت از نیازمندان معنا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند شامگاه شنبه در مراسم مزایده مرحوم پیراهن هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس که در تالار ایثار هتل ثامن برگزار شد با بیان اینکه حیات موسسه های خیریه وابسته به حامیان و خیران در جامعه است، اظهار کرد: بنده در هز زمان و در هر منطقه جغرافیایی از کشور که فعالیت خیرخواهانه ای را مشاهده کردم به همت افراد سخاوتمند و خیر بوده است.

وی افزود: بسیاری از افراد خیرخواه که پذیرا و حامی افراد نیازمند هستند با اعتقاد به این موضوع که با این اقدامات و فعالیت ها در واقع سپاس آنچه خداوند به آنها داده است را انجام می دهند.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: همچنین افراد نیکوکار باور دارند که اقدامات خیرخواهانه در واقع پرداخت سهم نیازمندان از نعمت هایی بوده که خداوند به آنها اعطا کرده است.

وی با بیان اینکه هزینه تحصیلی هر دانش آموز در موسسه دارالاکرام به صورت میانگین ۱۷۰ هزار تومان است، گفت: امیدوارم خیرین حاضر در این مراسم آنچنان گشاده دست باشند تا بتوانند تمامی نیازهای این موسسه را برطرف کنند.

مردم ایران نسبت به یکدیگر مهربان هستند

مرجانه گلچین، بازیگر سینما و تلویزیون نیز در این مراسم ابراز کرد: بسیار خرسندم در زمانه ای زندگی می کنم که هنوز افراد جامعه اش نسبت به یکدیگر مهربان بوده و بر اساس اصول انسانیت با یکدیگر رفتار می کنند و نسبت به پیشرفت هم نوعان خود مسوولیت پذیر می باشند.

وی اضافه کرد: مردم ایران همیشه ثابت کردند که افرادی مهربان بوده و از استعدادهای افراد مستعد از جمله دانش آموزان موسسه فرهنگی دارالاکرام برای ساختن ایرانی آباد حمایت و پشتیبانی می کنند.

یکی دیگر از بازیگران سینما و تئاتر نام آوازه کشور در این برنامه اظهار داشت: بنده به عنوان یک ایرانی به موسسان و خیران موسسه دارالاکرام تبریک عرض می کنم که در راستای حفظ کرامت انسانی فعالیت می کنند.

مجید مظفری عنوان کرد: البته این همدردی و حمایت در فرهنگ ایانی رواج از گذشته رواج داشته است که امیدوارم این خیران و حامیان همیشه سربلند و پیروز در کنار دانش آموزان باشند.

وی خطاب به دانش آموزان موسسه دارلاکرام گفت: «شما همه فرزندان ما هستید اگر چه من دستانم نقاشی بلد نیست ولی دلم برای تک تک شماها پر می کشد.»

گفتنی است در مراسم مزایده پیراهن هادی نوروزی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد جمعی از هنرمندان از حضور خیران و حامیان این موسسه تقدیر و تشکر کردند.