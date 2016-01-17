استقبال جهانی از اجرایی شدن برجام/ رویدادی تاریخی در دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از نشست مشترک ظریف و موگرینی در شهر وین و اعلام برجام از سوی هیئت مشترک کشورهای شرکت کننده در این نشست واکنشهای مختلفی به اجرای برجام نشان داده شد.

وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به بیانیه مشترک وین اعلام کرد از این پس شرکت های آمریکایی می توانند در ایران فعالیت کنند. طبق اعلام وزارت خزانه داری این شرکت ها و همچنین شرکت های غیرآمریکایی برای خرید نفت ایران مجاز هستند.

این نهاد آمریکایی، بعد از آنکه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بامداد یکشنبه پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام را تأیید کرد دستورالعملی تازه در ارتباط با تحریم‌های ایران منتشر کرده است.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بعد از اعلام برجام بر لزوم اجرای صحیح و مداوم آن تاکید کرد و گفت: اجرای برجام کار موفقی بود و به نظر می رسد تلاش مشترک کشورهای شرکت کننده در این توافق به ثمر نشسته است.

وی از تلاش کشورهای شرکت کننده در برجام تشکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد این توافق بتواند در آینده نگرانی های بین المللی درباره گسترش تسلیحات اتمی را کاهش دهد. در پايان اين بيانيه آمده است سازمان ملل متحد آماده است از اجراى برجام طبق تصميم هاي گرفته شده در شورای امنيت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ حمايت كند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به آزادی زندانیان و تبادل آنها بین ایران و امریکا اشاره کرد. وی در ادامه از اجرای کامل توافق استقبال کرد.

هیلاری کلینتون در پایان گفت: اگر رئیس جمهور شوم، رویکرد من بی اعتمادی و راستی آزمایی است. من توافق هسته‌ای را به عنوان بخشی از استراتژی جامع خود برای مقابله با اقدامات منفی ایران در منطقه قویا اجرا خواهم کرد.

در این میان بنیامین نتانیاهو رئیس رژیم صهیونیستی نتوانست خشم خود را از پیروزی دیپلماتیک ایران در عرصه جهانی نشان ندهد. وی گفت: این روز خطرناک است و همچنان خطر ایران احساس می شود.

وی مدعی شد: ایران هنوز در آرزوی سلاح هسته ای است و باید جلوی این کشور را گرفت.

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای از گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته ای ایران استقبال کرد.

وی در این بیانیه به قطعنامه شورای حکام آژانس اشاره کرد و گفت: با مختومه شدن پرونده فعالیت های گذشته ایران در رسیدن به سلاح هسته ای، روز مهمی برای تعامل با ایران فرارسیده است.

وزیر امور خارجه انگلیس اعتقاد دارد پس از قطعنامه آژانس درباره پی ام دی و پایان تحقیقات درباره فعالیت های هسته ای ایران، باید روی اجرای توافق جامع هسته ای تمرکز کرد.

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، ساعاتی پس از اعلام توافق هسته‌ای با ایران گفت: باید در نظر داشته باشید که این موفقیت، یک روزه به دست نیامد بلکه این روز تاریخی، حاصل بیش از ۱۲ سال مذاکره بود که در نهایت به خط پایان رسید.

وی گفت: بر همین اساس ما گفتیم که اساس این توافق نمی‌تواند مبنی بر اعتماد باشد بلکه باید بر اساس شفافیت و نظارت، چنین توافقی را تنظیم کرد. در واقع این کنترل، امکانی را بوجود می‌آورد که ایران در این توافقنامه به تعهداتش عمل کند و ما تلاش خواهیم کرد تا گزینه نظارت و کنترل طبق این توافق اجرا و از آن دفاع شود.

اشتاین مایر تاکید کرد: با رونق گرفتن روابط بازرگانی رابطه ایران و جهان به طورکلی وارد یک مرحله جدید خواهند شد، هرچند که هنوز بعضی مناقشات و اختلاف نظرها و نیز برخی تضاد منافع همچنان وجود دارند ولی امروز ما می توانیم به حق از یک توافق تاریخی دیپلماسی سخن بگوییم.

فرانسه نیز از اجرایی شدن برجام استقبال کرد. لوران فابیوس وزیر امورخارج فرانسه روز شنبه در بیانیه ای از اجرای توافق هسته ای با ایران استقبال کرده و آن را گام مهمی در تلاش های بین المللی خواند.

فابیوس با این حال گفت فرانسه هشیاری خود را برای مشاهده رعایت دقیق تعهدات در قبال برجام حفظ خواهد کرد.

همچنین وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با پایان اعتبار مفاد سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران، گام بزرگی در مسیر عادی سازی وضع پیرامون این برنامه برداشته شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اجرای موفق برجام به تأمین امنیت مناطق خلیج فارس و خاورمیانه کمک می کند و موجب تقویت امنیت این مناطق می شود و امیدواریم ایران و گروه ۱+۵ به انجام تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه دهند. مسکو ابراز امیدواری کرد ایران و گروه ۱+۵ صادقانه به انجام تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه دهند.