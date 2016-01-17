رشد ۱۷۱ درصدی ترانزیت ریلی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه آهن هرمزگان، محمد پورفخری بیان داشت: سهم راه آهن نسبت به حمل و نقل جاده ای در اسکله شهید رجایی به میزان ۲۱.۵ درصد رشد داشته است.

مدیر کل راه آهن هرمزگان از رشد ۱۷۱ درصدی ترانزیت ریلی در بندرعباس در ۹ ماهه نخست سال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به تعداد ۱۶ هزار و ۶۴۲ دستگاه واگن و به تناژ ۹۲۳ هزار و ۲۵۳ تن خبر داد و گفت: این میزان رشد در زمینه تخلیه بارهای ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۰۲درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطر نشان كرد: عملکرد این اداره کل از لحاظ تعداد واگن ۱۷۳ هزارو ۳۸۹ دستگاه واگن بوده است که با مقایسه مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد و در زمینه تناژ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۴۵۶ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه هفت درصد و در زمینه تن کیلومتر مرزی به میزان چهار میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۶۹۷ بوده است که ۱۰ درصد رشد را شاهد بوده ایم.

پورفخری افزود: عملکرد این اداره کل در بندر شهید رجایی ۷۱ هزار و ۳۲ دستگاه واگن به تناژ چهار میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۵۶ بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در زمینه واگن ۶۵ درصد و در تناژ ۶۴ درصد رشد داشته ایم.

وی با بیان این مطلب که حمل و نقل بار در محور سرخس به بندرعباس در مورد ترانزیت کالاهایی از قبیل پنبه، کود، گوگرد و کانتینر بوده است. و امید است با ادامه این روند تا پایان سال به برنامه ای اعلامی دست یابیم.