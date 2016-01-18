برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون مجوز در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظام دوست شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: هرگونه تغییر کاربری و یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی طبق مصوبه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی بدون مجوز ممنوع و با متخلفین برخورد قانونی و جدی می‌شود.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ قانون مداری در سطوح مختلف گفت: کشاورزان نباید بدون هماهنگی و اخذ مجوز، در اراضی کشاورزی و باغی اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز کنند زیرا این اقدام آن‌ها نه تنها خلاف قانون است، بلکه منجر به خسارات جبران ناپذیری خواهد شد.

نظام دوست اظهار کرد: به رغم تذکرات مکرر در جلسات توجیهی و آموزشی به کشاورزان متاسفانه ساخت و سازهای بدون مجوز در این شهرستان رو به افزایش است.

وی گفت: طی روزهای اخیر با صدور احکام قضایی دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای شیرآباد و مهمانک تخریب شد و حکم تخریب یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای به یار نیز پس از اتمام روند پیگیری، صادر خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان به کشاورزان و باغداران در این زمینه هشدار داد و گفت: در صورت ضرورت ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغات، پس از ارائه مدارک و درخواست صدور مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک حفظ کاربری، مستقر در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این زمینه اقدام کنند.

وی گفت: در غیر این صورت هرگونه احداث بنا و یا دیوار کشی بدون مجوز تخلف و پس از پیگیری‌های لازم با صدور احکام قضایی منجر به قلع و قمع بنای ساخته شده خواهد شد.