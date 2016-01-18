به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری که صبح دوشنبه در محل ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، به تشریح وضعیت بودجه سلامت در سال آینده پرداخت و گفت: از بودجه نفت و مالیات که سهم وزارت بهداشت می‌شود، شاهد افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هستیم.

وی با اعلام اینکه رشد چهار درصدی بودجه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد ارزش افزوده در سال ۹۵ پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس تصمیم دولت، رقم تخصیص یافته از محل یک درصد ارزش افزوده، از سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به چهار هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ اما نکته‌ای که می‌بایست به آن اشاره کرد این است که در سال ۹۴، دو هزار میلیارد تومان از رقم سه هزار میلیارد ارزش افزوده مربوط به بودجه جاری و هزار میلیارد مربوط به بودجه عمرانی بود در حالی که برای سال ۹۵، سه هزار میلیارد تومان عمرانی و هزار میلیارد تومان بودجه جاری دیده شده است.

حریرچی تنها نگرانی وزارت بهداشت را رشد کم بودجه بیمه‌ها در سال ۹۵ دانست و گفت: با توجه به رشد ۱۲ درصدی بودجه بیمه‌ها، ما نگران تأمین هزینه‌هایی هستیم که می‌بایست بیمه‌های پایه، آنها را پشتیبانی کنند.

وی با اعلام اینکه بیمارستان‌های وزارت بهداشت هر ماه بین هزار الی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صورتحساب خدمات به چهار بیمه اصلی ارائه می‌دهند، گفت: مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها بر اساس اسناد ارسالی، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به خدماتی که هنوز اسناد آنها ارسال نشده، میزان مطالبات ما به بیش از هشت هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه تاکنون بیمه‌ها هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ بیمارستان‌های دولتی را پرداخت کرده‌اند، تاکید کرد: این رقم از مجموع اسناد هفت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومانی مربوط به سال ۹۴ است که با این احتساب، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ما همچنان باقی است.