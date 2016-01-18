حضور «تراژدی» ایرانی در جشنواره «داکا»

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله صمدی در هیات داوران بخش اصلی این جشنواره مسابقه سینمای آسیا و اقیانوسیه در کنار محمد ملص کارگردان سوری، رییس هیات داوران، آلین تاسکیان منتقد ترک و رییس فعلی فیپرشی، حیدر رضوی کارگردان بنگلادشی و گلبهارا تولوموشوفا مدیر امور بین الملل معاونت سینمایی در وزارت فرهنگ و جهانگردی قرقیزستان نیز حضور خواهد داشت.

در چهاردهمین دوره این رویداد سینمایی در بخش هایی شامل «مسابقه سینمای آسیا و اقیانوسیه»، «مرورها و بزرگداشت ها»، «سینمای جهان»، «سینمای کودک»، «فیلمسازان زن»، «مسابقه فیلم های کوتاه و مستقل»، «سینمای نوردیک» و «مسابقه سینمای معناگرا» بیش از ۱۷۰ فیلم از حدود ۶۰ کشور شرکت می کنند.

فیلم سینمایی تراژدی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو به نمایش در آمد و در تمامی رشته های این بخش کاندید شد.

مهدی هاشمی، بهرام رادان، حسین یاری، رویا نونهالی، پانته آ بهرام، پیام دهکردی، پژمان هادوی و امید روحانی بازیگران تراژدی هستند.

جشنواره بین المللی فیلم «داکا» یکی از رویدادهای تأثیرگذار سینمایی است که نگاهی ویژه به سینمای ایران دارد.

چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم داکا از ۲۴ دی تا ۲ بهمن ماه سال جاری در کشور بنگلادش برگزار می شود.