  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۲۲

وزيرامور خارجه اتريش :

آمريكا بايد با ايران گفتگو كند

وزير امورخارجه اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد ديپلماسي سران كاخ سفيد را در قبال برنامه هسته اي ايران مورد انتقاد قرار داد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه دي پرسه ، " اورزلا پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش در گفتگويي افزود : سياست آمريكا به علت در پيش نگرفتن گفتگوي ديپلماتيك با ايران درباره حل موضوع هسته اي اين كشور مورد انتقاد است. 

وي در ادامه افزود : سياست صحيح آن چيزي است كه اروپا در قبال ايران در پيش گرفته است .

وزير امورخارجه اتريش همچنين خاطر نشان كرد : بدون هيچ شك و ترديدي بايد به شيوه هاي ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران ادامه داد.

دي پرسه همچنين نوشت : در حالي كه اتحاديه اروپا از پيشنهاد روسيه به ايران در راستاي انجام غني سازي ابراز خرسندي كرده اين كشور آن را از دستور كار خود خارج كرده است .

15 كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل در نظر دارند در نشست هفته جاري خود پيرامون پرونده هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.

کد مطلب 302815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه