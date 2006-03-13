آمريكا بايد با ايران گفتگو كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه دي پرسه ، " اورزلا پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش در گفتگويي افزود : سياست آمريكا به علت در پيش نگرفتن گفتگوي ديپلماتيك با ايران درباره حل موضوع هسته اي اين كشور مورد انتقاد است.

وي در ادامه افزود : سياست صحيح آن چيزي است كه اروپا در قبال ايران در پيش گرفته است .

وزير امورخارجه اتريش همچنين خاطر نشان كرد : بدون هيچ شك و ترديدي بايد به شيوه هاي ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران ادامه داد.

دي پرسه همچنين نوشت : در حالي كه اتحاديه اروپا از پيشنهاد روسيه به ايران در راستاي انجام غني سازي ابراز خرسندي كرده اين كشور آن را از دستور كار خود خارج كرده است .

15 كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل در نظر دارند در نشست هفته جاري خود پيرامون پرونده هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.