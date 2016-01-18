طرح های نیمه تمام حوزه سلامت نیازمند تامین اعتبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امام‌بخش قائدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان همه توان خود را در راستای تأمین اعتبارات لازم برای اجرایی کردن طرح‌ها به کار خواهند گرفت، افزود: برای اتمام و بهره براری از طرحهای بخش سلامت در استان ۱۵۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

قائدی مرکز درمانی شماره دو در شهر گچساران و آنژیوگرافی و بخش قلب بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج را از مهمترین طرح های نیمه تمام بخش سلامت عنوان کرد.

وی افزود: دانشکده دندانپزشکی و کلینیک‌های تخصصی یاسوج، گچساران و دهدشت، کتابخانه مرکزی دانشگاه، پروژه سلف سرویس و ساختمان انتقال خون استان نیز از دیگر طرحهای دانشگاه علوم پزشکی هستند که برای تکمیل و ورود به چرخه خدمات دهی، نیازمند تامین اعتبار هستند.

وی طرح تحول سلامت را یکی از ماندگارترین طرح‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبارات این پروژه‌ها، کیفیت خدمات‌دهی به مردم در بخش بهداشت و درمان افزایش خواهد یافت.

قائدی اجرای هر چه بهتر این طرحها را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم دانست و اظهار داشت: دولت با توجه به توانی که در راستای تامین اعتبارات دارد، برای ایجاد زیرساختها و تامین اعتبار طرحها از هیچ کمکی فروگذار نبوده است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان استان اقدامات بزرگی در استان انجام شده که خدمات‌دهی به بیماران را ارتقا و هزینه درمان را کاهش داده است.