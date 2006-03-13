اولين گردهمايي جامع تنيس خراسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد اين مراسم ازسوي هيات تنيس خراسان درهتل پرديسان برگزارشد ومددي رئيس اين هيات با اشاره به سوابق تنيس درخراسان اظهارداشت: طي ماههاي گذشته برنامه ريزيهاي خوبي بر روي تنيس وفعاليتهاي گسترده آن داشته و راهكارهايي اساسي را براي پيشرفت آن تبيين كرده ايم.

وي ازمشخص شدن رئيس كميته هاي مختلف اين هيات خبرداد وگفت: با بكارگيري افراد متخصص و صاحب سبك در راس امور كميته هاي خود سعي در برگزارشدن هرچه بهتر امورهيات تنيس داريم كه قطعا با كمي پشتكار به اين مهم دست خواهيم يافت.

مردي از قهرمانان تنيس خراسان بعنوان سرمايه هاي اين هيات نام برد وگفت: قطعا با درخشش اين عزيزان تنيس استان را دركشور مطرح خواهيم كرد و الگوهاي خوبي را براي مبتديان تنيس ارائه خواهيم كرد.