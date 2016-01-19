احتمال رابطه با تهران وجود دارد/ پول بلوکه شده ۵۵میلیارد دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جان کری در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان در مورد مسائلی همچون اجرای برجام، امکان هسته ای شدن عربستان و همچنین مذاکرات صلح سوریه سخن گفت.

وزیر امور خارجه آمریکا، احتمال اینکه عربستان برای حفظ توازن قدرت با ایران سلاح اتمی بخرد را رد کرده و گفت: درصورتی که ریاض پیگیر چنین اقدامی باشد‌‌ همان اتفاقاتی که برای ایران رخ داد را تجربه خواهد کرد. شما نمی‌توانید به همین سادگی بمب بخرید و آن را به داخل منتقل کنید.

خبرنگار «سی ان ان» به توانایی مالی و ثروت عربستان برای خرید بمب اتمی از پاکستان اشاره کرد و وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت: «عواقب و تنبیه‌های بسیار متنوع (منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای) برای دست زدن به چنین اقدامی وجود دارد.»

وی اضافه کرد: «منظورم این است که پیامدهای عظیمی خواهد داشت. باور دارم که عربستان سعودی می‌داند چنین اقدامی برای آنها امنیت به ارمغان نخواهد آورد، چرا هر آنچه که ایران با آن مواجه شد، ریاض نیز با آن روبه رو خواهد شد.»

عصبانی و ناامید شدم

کری در مورد بازداشت ۱۰ تفنگدار دریایی آمریکا در خلیج فارس نیز گفت: زمانیکه تصاویر بازداشت آنها را دیدم ناامید شدم. من بسیار عصبانی و ناامید شدم و به سرعت با ایرانی ها تماس گرفتم. این کار توسط دولت و یا وزارت خارجه ایران انجام نشده بود بلکه نیروهای امنیتی که در منطقه حاضر بودند این کار را انجام داده بودند. فقط به خاطر مذاکراتی که اخیرا با ایرانی ها داشتیم امکان آزادی سریع این افراد فراهم شد. چالشی که ما در سال های قبل داشتیم این بود که نمی دانستیم با چه کسی در ایران صحبت کنیم و اگر این جریان ادامه داشت شاید همان ماجرای قبلی گروگانگیری (تسخیر لانه جاسوسی) تکرار می شد. اگر پیشرفت هایی که در خصوص موضوع هسته ای رخ داد نبود امکان حل این مشکل (بازداشت تفنگداران دریایی آمریکا) وجود نداشت.

به گزارش مهر کری در مورد اینکه در تماس با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، برای آزادی تفنگداران دریایی چه صحبت هایی میان آنها رد و بدل شده اطلاعاتی نداد.

احتمال برقراری روابط

وزیرامور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برقراری روابط دیپلماتیک با ایران همانگونه که سال گذشته روابط با کوبا برقرار شد، وجود دارد؟، گفت: این که آیا من چنین چشم اندازی را می بینم، بله ممکن است در یک نقطه در آینده چنین چیزی محقق بشود. ولی اصلا نمی خواهم وارد گمانه در این زمینه بشوم. پیش از آنکه چنین موضوعی محور مذاکره شود، ما نیاز داریم یک سری از مسایل جدی (با ایران) حل و فصل شود. البته که برای جهان بهتر خواهد شد اگر ما در مسیر دیگری حرکت کنیم. ایران می بایست تنش با کشورهای خلیج فارس را کاهش دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درخصوص نقش ایران در فرایند صلح سوریه گفت: ایران پذیرفته است که در کنار عربستان و دیگر کشور ها در این فرایند مشارکت داشته باشد. به رغم اختلافات اخیر بین عربستان و ایران هردو کشور اعلام کرده اند که این اختلافات تاثیری بر روند مذاکرات صلح سوریه نخواهد داشت. پیشنهاد ایران برای آتش بس و برگزاری انتخابات در سوریه به طرح مورد توافق ژنو در خصوص فرایند صلح در سوریه نزدیک است.

میزان پول‌های بلوکه شده ایران

هنگامی که مجری شبکه «سی ان ان» گفت که با اجرای توافق هسته‌ای، ایران به میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی خواهد یافت، جان کری در واکنش گفت: می‌خواهم یک نکته‌را روشن کنم. طی روز‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها از برخی شبکه‌های خبری شنیده می‌شود که می‌گویند ایران به یکصد میلیارد دلار، یا یکصد و پنجاه میلیارد دلار دسترسی خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این رقم نه ۱۰۰ میلیارد دلار است و نه ۱۵۰ میلیارد دلار. بلکه در حدود ۵۵ میلیارد دلار وجود دارد که در یک دوره زمانی ایران به آن دسترسی می‌یابد. من نمی‌خواهم بگویم که این رقم کمی است، بلکه ایران چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار احتیاج دارد تا صنعت نفت و زیر ساخت‌های اقتصادیش را بازسازی کند.