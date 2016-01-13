«جان کری» به دنبال آزادی تفنگداران آمریکایی از ایران تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام ایران در حل و فصل صلح آمیز مسأله ورود قایق های نیروی دریایی این کشور به آبهای ایران تشکر کرد.

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اینکه این مسأله به صورت صلح آمیز و مؤثر حل و فصل شد گواهی بر نقش حیاتی و مهم دیپلماسی در تأمین امنیت کشورمان است.

لازم به ذکر است، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا پیشتر در خصوص توقیف دو قایق نیروی دریایی این کشور از سوی ایران به «محمد جواد ظریف» گفته بود: ورود این قایق ها اشتباهی بوده و تجاوز به آبهای ایران تعمدی نبوده است.

منابع آمریکایی می گویند قایق های مذکور در ماموریت آزمایشی بوده اند که بر اثر نقص فنی وارد آبهای ایران شده اند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این دو قایق بین کویت و بحرین در حرکت بودند که ارتباط با آنها قطع شده است.

ساعتی پس از انتشار این خبر پیتر کوک سخنگوی پنتاگون نیز گفته بود: در تماس با مقامات ایران این اطمینان به آنها داده شده است که ناوچه ها بلافاصله آبهای خلیج فارس را ترک خواهند کرد.

آمریکا ادعا کرد ناوچه هایش بین آبهای مرزی بحرین و کویت در حال گشت زنی بودند که تماس آنها با پنتاگون قطع شد. گفته می شود ناوچه های آمریکایی د رحال آموزش ملوانان نیروی دریایی آمریکا بودند که به اشتباه وارد آبهای ایران می شوند.