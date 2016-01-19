حبیب الله مظاهری در گفتگو با مهر اظهار داشت: از مجموع ۱۰۲ پروژه قابل افتتاح سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تعداد ۶۱ پروژه مربوط به طرح های سامانه های نوین آبیاری، احیاء و مرمت قنوات، کانال های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی و استخرهای ذخیره آب است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: این پروژه ها ۶۰ درصد کل پروژه های سازمان را شامل می شود.

وی مبلغ اعتبار هزینه شده برای ۶۱ پروژه قابل افتتاح را ۸۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبارات از منابع کمک های دولتی و بلاعوض آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.

مظاهری مجموع اعتبارات عمرانی هزینه شده برای طرح های قابل افتتاح سازمان جهاد کشاورزی را ۷۶ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: سهم پروژه های مدیریت آب و خاک حدود ۷۳ میلیارد ریال و برابر ۹۶ درصد اعتبارات است.