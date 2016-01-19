۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی همدان:

۱۰۲ پروژه کشاورزی استان همدان در دهه فجر بهره‌برداری می‌شوند

همدان - مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از بهره برداری ۱۰۲ پروژه کشاورزی در دهه فجر در استان همدان خبر داد.

حبیب الله مظاهری در گفتگو با مهر اظهار داشت: از مجموع ۱۰۲ پروژه قابل افتتاح سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تعداد ۶۱ پروژه مربوط به طرح های سامانه های نوین آبیاری، احیاء و مرمت قنوات، کانال های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی و استخرهای ذخیره آب است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: این پروژه ها ۶۰ درصد کل پروژه های سازمان را شامل می شود.

وی مبلغ اعتبار هزینه شده برای ۶۱ پروژه قابل افتتاح را  ۸۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبارات از منابع کمک های دولتی و بلاعوض آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.

مظاهری مجموع اعتبارات عمرانی هزینه شده برای طرح های قابل افتتاح سازمان جهاد کشاورزی را ۷۶ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: سهم پروژه های مدیریت آب و خاک حدود ۷۳ میلیارد ریال و برابر ۹۶ درصد اعتبارات است.

