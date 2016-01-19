پخش مستند «التهاب» از شبکه دو آغاز شد/ بررسی موسیقی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «التهاب» با محوريت بررسی معضلات اجتماعی در گروه امور اجتماعي شبكه دو سيما تولید شد. این مستند به تهيه كنندگي فريده تنكابني و فرشاد شكيبي و به كارگرداني حبيب نريماني تصمیم دارد تا در ۲۶ قسمت به بررسی معضلات اجتماعی بپردازد.

قسمت اول اين مجموعه به مدت ۳۰ دقیقه با پرداخت به وضعيت بحراني آلودگي هوا با حضور دكتر متصدي معاون سازمان محيط زيست و سردار حسيني رئیس پليس راهور ناجا استان تهران و معاونان شركت هاي خودروساز ايرانی تولید شده است.

ساختار این مستند بر اساس بررسی مصداق های عینی و کالبدشکافی موضوعات از چند دیدگاه مختلف صورت می گیرد. کارشناسان مربوط به شرکت های خودروسازی، حمل و نقل عمومی، مبحث سوخت، معاینه فنی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مستند التهاب به اظهارنظر پرداخته اند.

مستند «التهاب» در انتها نتیجه گیری را به مخاطب سپرده و تنها به علل، عوامل و ریشه یابی موضوعات می پردازد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده بناست هر قسمت از این برنامه یک موضوع خاص در خصوص معضلات اجتماعی را پیگیری کند.

در قسمت های آتی «التهاب» موضوعاتی چون سودای شهرت، اعتیاد، شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای، فضای مجازی، تخریب محیط زیست، مد و لباس، خرافات، رمالی و فالگیری و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اولین قسمت از این مستند مصادف با ۲۹ دی؛ روز هوای پاک ساعت ۱۹ از شبکه دو پخش خواهد شد.

بررسی زمينه هاى شكل گيرى موسيقى انقلاب در «سفيد»

برنامه «سفيد» شبکه آموزش سیما امشب به زمينه هاى شكل گيرى موسيقى انقلاب می پردازد.

برنامه «سفيد» از سه شنبه اين هفته چهار نوبت از برنامه هاى سه شنبه خود را به پژوهش درباره موسيقى انقلاب و سرود هاى انقلابى اختصاص داده است.

در اين زمينه برنامه «سفيد» سه شنبه اين هفته ٢٩ دى ماه با حضور عبدالرضا مجدى و رضا مهدوى پژوهشگران موسيقى به بحث درباره زمينه هاى شكل گيرى موسيقى انقلاب اختصاص دارد.

برنامه «سفید» به تهیه کنندگی سعید بشیری و داوود آجرلو هر شب ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.