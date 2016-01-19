تسلیت معاون قرآن و عترت به مناسبت درگذشت محمد غفران نیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت با صدور پیامی، درگذشت خادم با اخلاص قرآن کریم استاد محمد غفران نیا را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
برادر گرامی، جناب آقای «وحید غفراننیا»
ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان، خادمالقرآن مرحوم آقای «محمد غفراننیا» باعث تاسف و تاثر اینجانب گردید.
اینجانب مصیبت تأثر بار فقدان این مدرس کلام الله مجید و مروج فرهنگ قرآن و عترت را به شما، خانواده محترم و جامعه محترم قرآنی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال مزید غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت می نمایم.
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