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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

تسلیت معاون قرآن و عترت به مناسبت درگذشت محمد غفران نیا

تسلیت معاون قرآن و عترت به مناسبت درگذشت محمد غفران نیا

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاونت قرآن و عترت طی پیامی، درگذشت محمد غفران نیا، خادم قرآن کریم را به فرزند آن مرحوم و خانواده معظم ایشان تسلیت گفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت با صدور پیامی، درگذشت خادم  با اخلاص قرآن کریم استاد محمد غفران نیا را تسلیت گفت.

 متن پیام‌ بدین شرح است:

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

 برادر گرامی، جناب آقای «وحید غفران‌نیا»

ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان، خادم‌القرآن مرحوم آقای «محمد غفران‌نیا» باعث تاسف و تاثر اینجانب گردید.

 اینجانب مصیبت تأثر بار فقدان این مدرس کلام الله مجید و مروج فرهنگ قرآن و عترت را به شما، خانواده محترم و جامعه‌ محترم قرآنی کشور  تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال مزید غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت می نمایم.

کد مطلب 3028843

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