به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رزاقی در آستانه برگزاری کنگره تازه های لیزر پزشکی، اظهار داشت: شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به منظور انجام فعالیتهای راهبردی در همه ظرفیتهای پژوهشی تشکیل شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی شناسایی و رشد ظرفیتهای تحقیقات و فناوری در حوزه لیزر بوده همچنین از طریق این شبکه میتوان به تولیدات فناورانه جهت اجرای برنامههای ملی استفاده کرد.
رزاقی برگزاری کنگره تازههای لیزر پزشکی را از برنامههای شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی عنوان کرد و افزود: همه فعالان حوزه آموزش و پژوهش تولید و فناوری تجهیزات پزشکی لیزر در این کنگره به صورت سالانه جمع شده تا دانش لیزر پزشکی را توسعه دهند. همچنین فناوری آن را بیش از گذشته بومی کنند.
رئیس شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور با بیان اینکه دسترسی خوبی در کشور به دانش لیزر پزشکی داریم، گفت: از طریق کنگره تازههای لیزر پزشکی تلاش میکنیم تمام مراکز تحقیقاتی و دانشکدههایی که مشغول تربیت دانشجو در حوزه لیزر هستند را شناسایی تا آنها را به شبکه تحقیقات لیزر اضافه کنیم.
وی ادامه داد: فناوری لیزر پزشکی در حوزه طب بسیار مهم بوده و از طرفی گردش مالی آن در حوزه تجهیزات پزشکی در تمام دنیا حائز اهمیت است لذا این فناوری در طب و تجارت جایگاه ویژهای دارد.
رزاقی گفت: فناوریهای نوین در حوزه طب هر روز جایگاه مؤثری پیدا کرده بطوریکه در حال حاضر تقریباً در همه حوزههای پزشکی از تجهیزات لیزر استفاده میشود.
رئیس شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور خاطرنشان کرد: لیزر به طور مثال در زمینه جراحی درمان بیماریهای زنان، دندانپزشکی، پوست، طب فیزیکی استفادههای زیادی داشته که تمامی این موضوعات در کنگره تازههای لیزر پزشکی مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه بدون استفاده از لیزر پزشکی خدمات پزشکان تحت تأثیر قرار میگیرد، گفت: شرکتهای زیادی در دنیا مشغول کسب فناوری در این زمینه هستند.چرا که یکی از فناوریهای راهبردی در حوزه تجهیزات پزشکی لیزر است.
به گفته رزاقی، صنعتگران و دانشمندان تلاش میکنند در این حوزه با یکدیگر رقابت کنند، در کشور ما نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته ولی باید بیش از این مدنظر باشد.
رئیس شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور در پایان گفت: برخی از علوم همچون علوم هستهای جایگاه ویژهای در صنعت یافته و لیزر هم در دنیا حساسیتهای زیادی در رابطه با آن وجود دارد بنابراین افزایش استفاده از لیزر و تلاش بیشتر جهت بومی کردن آن حائز اهمیت است.
کنگره تازه های لیزر پزشکی از ۷ تا ۹ بهمن ۹۴ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.
نظر شما