طعنه وزیر به مالکیت شرکت دخانیات/بیمه ای که بیماری تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، اظهارداشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما و به ویژه همسایگی با کشور افغانستان، بیشترین اقدامات عملی را در این زمینه انجام داده ایم و شهدایی را هم تقدیم کرده ایم و اقدامات ما در این زمینه قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین کشور ما نیز مانند همه کشورهای دنیا نگران نسل جوان خود در استفاده از دخانیات هستند، افزود: دولت دکتر روحانی در برنامه های بهداشتی خود لایحه افزایش مالیات بر دخانیات را ثبت کرده است و در عین برای کاهش مصرف دخانیات در همه مجامع و همه گروه های سنی تلاش می کند.

وزیر بهداشت در ادامه به تصویب سند ملی بیماری های غیرواگیر اشاره کرد و گفت: این سند با حضور دکتر چان مدیرکل سازمان جهانی ، رییس مجلس شورای اسلامی و 9 وزیر به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مورد تصویب قرار گرفته است که یکی از مهم ترین مباحث این سند مربوط به دخانیات و بیماری های ناشی از مصرف دخانیات است.

هاشمی با اشاره به مدل ایرانی طراحی شده برای کنترل و منع مصرف دخانیات و برگزاری کمپین ها در این خصوص و از جمله کمپین قلیان گفت:تلاش می کنیم که از دانش و تجربه بشری و از تجربیات سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات حداکثر استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه برنامه مدونی در بخش بهداشت برای یادگیری، آموزش، کنترل و مصرف دخانیات در سراسر کشور داریم خطاب به خانم دکتر ورا سیلوا، رئیس دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، گفت: خوشحال هستیم که شما از برنامه های ما در زمینه کنترل دخانیات اطلاع دارید و آنها را تایید می کنید.

وزیر بهداشت با بیان اینکه نظام بهداشتی کشورمان موفقیت های قابل تحسینی را در زمینه کنترل دخانیات داشته است، بر ضرورت سرعت یافتن بیشتر برنامه ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم در زمینه کاهش مصرف دخانیات به ویژه در نسل جوان به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم.

هاشمی با اشاره به سخنان رئیس دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت گفت: همان طور که اشاره کردید در دوران بعد از تحریم و برداشتن تحریم ها شاهد هجوم شرکت های بین المللی در این حوزه خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم در شرایط جدید نیز بر اساس برنامه مدون و مدل طراحی شده حوزه بهداشت، مانع از ورود انواع مختلف مواد دخانی به کشور شویم.

وزیر بهداشت به عدم اتفاق نظر با تصمیم گیرندگان کشور از جمله مجلس و دولت در موضوع مالیات بر خرده فروشی ها اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم افزایش مالیات باعث کاهش مصرف دخانیات می شود در حالی که آنها معتقدند بستن مالیلت بر خرده فروشی ها باعث قاچاق بی رویه در کشور خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه تحقیقات زیادی در حوزه دخانیات در کشور صورت گرفته است، گفت: نتایج پژوهش های ما مشابه پیشنهادهای شما نشان می دهد اگر بر خرده فروشی های مواد دخانی مالیات وضع شود، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه مالکیت مهم ترین شرکت دخانیات در کشور در اختیار بیمه درمانی را یکی از اتفاقات نادر در دنیا عنوان کرد و گفت: بیمه درمانی از یکطرف بیماری تولید می کند و از طرفی باید به امر درمان نیز بپردازد و این واقعیت بیشتر به یک لطیفه شبیه است.

هاشمی در پایان خطاب به رئیس و اعضای دبیرخانه کنوانسیون مهار مواد دخانی سازمان جهانی بهداشت گفت: مطمئن باشید که ما برای اجرای دقیق کنوانسیون های بین المللی در زمینه دخانیات متعهد هستیم و بیش از دیگران علاقمند هستیم که شاهد کشوری عاری از دخانیات باشیم.