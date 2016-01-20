«دالغا» دوستداران آذربایجان را شاد کرد/ تجلیل از دو چهره موسیقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «دالغا» به سرپرستی چنگیز مهدی پور و خوانندگی ودود موذن تازه ترین کنسرت خود را سه شنبه شب ۲۹ دی ماه در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار کردند.
اجرای گروه «دالغا» با نواختن و خواندن قطعههای «موغانا جیران»، «بایات قاجار تصنیفی»، «آی ایشیقیندا» و «نه باغ بیلدی نه ده باغبان» آغاز شد. پس از اجرای این قطعهها ودود موذن گفت: دو سال پیش اجرایی در تبریز داشتیم که تلفیقی از موسیقی عاشیق و موسیقی ردیف دستگاهی بود. آن اجرا مورد استقبال خوبی قرار گرفت و پس از آن بود که با استاد چنگیز مهدیپور تصمیم گرفتیم اجرایی در تهران داشته باشیم و اکنون و در این شب در کنار شما هستیم.
در ادامه «ایک باهار گلدی»، «لاله لر»، «تکنوازی بالابان» و «اووشاری» قطعههایی بود که هر کدام حال و هوای خاص خود را داشت. در میانههای این اجرا عباس سجادی مجری برنامههای هنری و مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران به روی صحنه رفت و گفت: من به واسطه یک اتفاق روی صحنه آمدهام و آن اتفاق تقدیر از دو هنرمندی است که مشعل موسیقی اصیل آذری را روشن نگه داشتهاند.
سجادی در ادامه از آتش تقی پور و آشیق امران حیدری به عنوان هنرمندان حاضر در سالن برای حضور روی صحنه دعوت کرد تا مراسم تقدیر با حضور آنان انجام شود.
در ادامه از سالها تلاش ودود موذن و چنگیز مهدیپور برای زندهنگهداشتنِ موسیقی آذربایجان و پیشرفت این هنر با اهدای تندیس قدردانی شد.
آتش تقیپور پس از این تقدیر پشت تریبون رفت و گفت: قوم آذری تا خوانندهای چون ودود موذن دارد هرگز نمیمیرد. آذریها تا چنین موسیقی پرباری دارند هرگز به سیاهی نمیروند و چون ستارهای درخشانند.
ودود موذن در ادامه کنسرت گفت: قطعهای هست که در تمام کنسرتهایمان آن را اجرا میکنیم. برای این اجرا تصمیم گرفتیم آن را به دلیل تکرارهای زیاد اجرا نکنیم. اما ایمیلها و پیامهای زیادی به دستمان رسید که از ما خواسته بودند این قطعه را حتما اجرا کنید. ما هم در این لحظه از کنسرت آن را برایتان میخوانیم و مینوازیم و شما ببینید کدام قطعه است.
با شنیدن نخستین نغمهها مخاطبان فهمیدند که قطعهی «ساری گلین» قرار است اجرا شود، پس با تشویقهایشان به استقبال این قطعه رفتند.
«شیروان آشیق ماهنیسی» (بویلانا بویلانا)، «تکنوازی قوپوز»، «کوچه له ره سو سپمیشم»، «آشیق جنون» و «شورماهنیلاری» قطعههایی بودند که براساس بروشور کنسرت تا پایان اجرا شدند ضمن اینکه گروه «دالغا» آخرین قطعه را با ریتمی شاد اجرا کرد.
مجید رحیمیپور نوازنده قاوال، آیدین مهدیپور نوازنده قوپوز، اکتای زمانی نوازنده قوپوز، آرش سرانیآذر نوازنده باس بالابان، عارف مهدیپور نوازنده قوشاناغارا، جلیل حمیدی نوازنده بالابان و سرنای، امیرآل نبی نوازنده پرکاشن، یاشار ایمانپور نوازنده قوپوز تاوار و عطا عیوضپور نوازنده ویلنسل گروه اجرایی کنسرت «دالغا» را تشکیل می دادند.
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