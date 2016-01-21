اخبارانتقال محل برگزاری نمایشگاه کتاب/میزبانی «شهرآفتاب»قطعی نیست

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مرور اخبار حوزه کتاب در این هفته را با اخبار مربوط به محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، و بحث های موجود بین وزارت ارشاد و شهرداری تهران در این باره آغاز می کنیم.

آمادگی شهرآفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب

خبر اول مربوط به سخنان شهردار تهران درباره مجموعه شهر آفتاب بود که ۶ سال است ساختنش در دستور کار قرار دارد و طی سال های گذشته، صحبت هایی برای انتقال نمایشگاه کتاب تهران به این مجموعه مطرح بوده است. محمدباقر قالیباف شهردار تهران روز سه شنبه ۲۹ دی در حاشیه افتتاحیه نخستین جشنواره یادیار مهربان با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به طرح مجموعه شهر آفتاب، گفت: برای اجرای این طرح نیاز به زیرساخت های بسیار زیادی داشتیم. به طور مثال تامین مترو بحث جدی و اساسی بود و تاسیسات آب و برق و به طور کلی زیرساخت ها باید فراهم می شد که در نهایت این اتفاق افتاد.

شهردار تهران ادامه داد: با دوستان وزارت ارشاد نیز این توافق را انجام دادیم که یک سری اقدامات خدماتی و جانبی که باقی مانده است را طی ۲ تا ۳ ماه آینده به سرانجام برسانیم. بر این اساس ان شالله امسال نمایشگاه ناشران بین المللی و نمایشگاه کتاب را در شهر آفتاب برگزار کنیم.

جزئیات تفاهم انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب

از طرف دیگر، مشاور رسانه‌ای شهردار تهران روز دوشنبه ۲۸ دی جزئیاتی از تفاهم صورت پذیرفته میان شهرداری و وزارت ارشاد برای انتخاب محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب را عنوان کرد.

سید مجید حسینی در این باره گفت: در حاشیه برگزاری افتتاحیه جشنواره یاد یار مهربان، آقای قالیباف شهردار تهران با آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تفاهم شفاهی مبنی بر این انتقال دست یافتند. کارگروهی ویژه به منظور تدارک این انتقال در شهرداری تهران آغاز به‌کار خواهد کرد تا فرایند این انتقال به موقع انجام بپذیرد.

وی افزود: بنده به نمایندگی از شهرداری تهران با نماینده معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز جلساتی را به منظور ایجاد تفاهم نامه مکتوب این واگذاری برگزار خواهیم کرد.

میزبانی «شهرآفتاب» برای نمایشگاه کتاب هنوز قطعی نشده است

سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اما عصر سه شنبه ۲۹ دی گفت که مسئله حضور نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب هنوز قطعی نشده و این مسئله حداکثر تا دو هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر شهر آفتاب تکمیل نیست و شهرداری به اصطلاح کلید آن را به ما نمی دهد تا مطمئن شویم تا از سال بعد می شود کامل و مهیا از آن استفاده کرد. از سوی دیگر دغدغه ارتباطی ما برای آنجا هنوز پابرجاست و متروی شهر آفتاب کماکان به بهره برداری نرسیده است و اگر این اتفاق نیفتد اختلال جدی در مسئله ارتباطات با این مکان پابرجاست. از سوی دیگر دغدغه ما این است که اگر حضورمان در شهر آفتاب منجر به رونق آن شود شهرداری چه تضمینی می دهد که همواره مثل امسال از ما به شکل رایگان میزبانی کند؟ همچنین دغدغه جدی در موضوع حضور مردمی و فروش کتاب ناشران برای این مکان داریم.

واگذاری پنج کمیته اصلی نمایشگاه کتاب به تشکل‌های نشر

اما به غیر از اخبار مربوط به محل برگزاری نمایشگاه، این هفته خبرهایی درباره اداره و برگزاری نمایشگاه نیز منتشر شد. سیدعباس صالحی در نشست خبری خود که درباره برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ۹۵ برگزار شد، از واگذاری ۵ کمیته اصلی نمایشگاه کتاب به تشکل‌های نشر و حضور آنها در کمیسیون‌های گمرک، معاملات و مقررات با حق رأی خبر داد.

این نشست خبری روز سه شنبه ۲۹ دی در سرای اهل قلم برگزار شد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست به موضوع تفویض برگزاری نمایشگاه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: کمیته ناشران داخلی، امور بین‌الملل، فرهنگی، اطلاع رسانی و روابط عمومی به جز ستاد خبری به تشکل‌ها واگذار شده است. همچنین در امور مربوط به گمرک، کمیسیون مقررات و آئین‌نامه‌ها نیز تشکل‌ها حضور دارند و برای نخستین بار در کمیسیون معاملات نیز سه نماینده از تشکل‌ها با حق رأی حضور خواهند داشت.

توضیحات سلگی درباره ممیزی کتاب در وزارت ارشاد

محمد سلگی، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی تفصیلی با ماهنامه شیرازه از دغدغه و تلاش شبانه‌روزی کارکنان ادارۀ کتاب برای حفظ سلامت کتاب‌ها و همچنین برخی برنامه‌های قبلی و آینده وزارت ارشاد برای بهبود و ارتقای نظارت بر کتاب، سخن گفته است. در بخش هایی از این گفتگو نکاتی وجود داشت که مدیرکل اداره کتاب درباره آنها و حواشی مربوط به آن توضیحاتی ارائه کرد.

سلگی در توضیحات خود آورده است: در مصاحبه مذکور عنوان کردم که گرچه گفته می شود در دوره هایی در گذشته چنین رویه ای وجود داشته اما موضع فعلی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی خلاف این رویه است. در شرایط فعلی و در بررسی مفاد آثار به نقش و جایگاه کلمه در جمله توجه می شود، زیرا کلمات با توجه به نقش و جایگاهشان در جمله معنا می یابند.

وی افزود: اینجانب مثال زدم و بیان کردم اگر کلمه شراب در جایی استفاده شود که مراد و معنای جمله تقبیح شراب است، غیر عقلانی است که کسی آن را حذف کند. لذا کلمه شراب را در تشریح و توضیح مفهوم جملات به عنوان شاهد مثال استفاده کردم. در هیچ یک از جملاتی که تیتر از آن ها استخراج شده از فعل زمان حال استفاده نشده است و ذکر نشده که این ها رویه ماست بلکه ما در مقام تقبیح و طرد این رویکرد صحبت کرده ایم.

آغاز به کار سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب در پایتخت کتاب ایران

سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب هم دیروز چهارشنبه ۳۰ دی با حضور ۴۲۵ ناشر از سراسر کشور در اهواز، مرکز استان خوزستان که سال گذشته به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد، آغاز به کار کرد.

در سیصدمین دوره نمایشگاه استانی کتاب ۴۲۵ ناشر از سراسر کشور در۳۲۰ غرفه بیش از ۵۳ هزار عنوان کتاب را در زمینه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند. دهمین دوره نمایشگاه کتاب استان خوزستان در ۳ سالن مجزا برپا شده است و ۱۰ ناشر از استان خوزستان به صورت مستقیم در این نمایشگاه حضور دارند و همچنین ۳ هزار عنوان کتاب عربی از ۱۰ ناشر عرب نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

دهمین دوره نمایشگاه کتاب خوزستان و سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب تا ۶ بهمن در محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی کتاب خوزستان دایر است.

انتخاب ۲۸دی به‌عنوان روز کتاب تهران و شروع جشنواره یاد یار مهربان

مدیر عامل موسسه نشر شهر ابتدای این هفته، با اعلام آغاز نخستین جشنواره کتاب یادیارمهربان با حضور ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و ۲ هزار معلم تهرانی گفت: ۲۸ دی ماه به عنوان روز کتاب تهران و کتاب و شهر انتخاب شده است.

سید مجید حسینی گفت: روز ۲۸ دی ماه روز کتاب تهران و کتاب و شهر تعریف شده است. در این روز همزمان با افتتاح جشنواره با حضور ۲۴۰۰ معلم مدرسه، شهردار تهران و مدیران شهری از کتابفروشی‌های تهران و مدارس بازدید می‌کنند همچنین با هماهنگی به عمل آمده با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این روز کتابفروشی‌های تهران با ۱۰ درصد تخقیق آثار خود را عرضه می‌کنند. همزمان با این اتفاق در کتابخانه‌های مدارس تهران نیز فرآیند جمع آوری امتیاز دانش‌آموزان حاضر در جشنواره نیز آغاز می‌شود.

برخورد با دانلود غیرقانونی کتاب در فضای مجازی

این خبر هم مربوط به سخنانی است که سید عباس صالحی طی این هفته مطرح کرده است. معاون فرهنگی ارشاد از انجام هماهنگی‌های لازم برای رصد فضای مجازی و برخورد با سایت‌هایی که نسخه دیجیتال کتاب‌ها را دانلود می کنند خبر داد.

سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر شنبه ۲۶ دی ماه در یکی دیگر از دیدارهای عمومی‌اش با اهالی نشر و کتاب که این بار در محل کتابفروشی قدیانی در تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران از ارسال نامه ای از سوی خود برای موسویان (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد) برای رصد دقیق فضای مجازی به منظور جلوگیری از دانلود غیرقانونی نسخه های دیجیتال کتاب‌های ناشران در اینترنت خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس مقرر شده است که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران فهرست و اسامی سایت هایی را که امکان دانلود غیرقانونی آثار ناشران را به سهولت فراهم کرده اند، طی نامه ای به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ارائه کنند که در این خصوص با آقای آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

وی اطمینان داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این سایت های متخلف برخورد انضباطی لازم را انجام خواهد داد و امیدوارم که به این سمت حرکت کنیم که این گونه تخلفات پایان یابد.

رونمایی از پوستر سی و سومین جایزه کتاب سال

این هفته همچنین پوستر سی و سومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر یکشنبه ۲۷ دی با حضور دبیران علمی و اجرایی این جایزه در سرای اهل قلم در تهران رونمایی شد. این پوستر را ساعد مشکی طراحی کرده و در آن تصویر یک درخت سرو که نمادی از جاودانگی است، لابه‌لای تصویری از چند جلد کتاب که روی هم چیده شده‌اند، تنیده شده است.

راهیابی ۱۳ عنوان کتاب به مرحله دوم داوری کتاب سال

خبر دیگر که این هفته درباره جایزه کتاب سال منتشر شد، این بود که ۱۳کتاب راه یافته به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش پزشکی معرفی شدند. ۱۲۵ کتاب در بخش پزشکی به دبیرخانه سی و سومین دوره کتاب سال ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و ۱۳ کتاب راه یافته به مرحله دوم این دوره از جایزه کتاب سال مشخص شده‌اند.

معرفی بهترین کتاب‌های کودک و نوجوان سال ۹۳

این خبر البته مربوط به رویدادهای کتاب در هفته گذشته می شود اما چون مراسم مربوط به این خبر در آخرین روز هفته گذشته یعنی جمعه ۲۵ دی برگزار شد، خبر آن روز شنبه ۲۶ دی یعنی ابتدای این هفته بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت. به این ترتیب مراسم معرفی فهرست جدید لاک پشت پرنده برگزار شد و بیش از ۳۰ نویسنده، شاعر و مترجم كتاب‌های كودك و نوجوان در این مراسم حاضر شدند.

تدوین اطلاعات کتابفروشی های خیابان انقلاب در یک نرم افزار

به موجب این خبر هم، اعلام شد در راستای طرح پیرایش و آرام سازی پهنه انقلاب که سال گذشته از چهار را ولیصر تا چهار راه جمالزاده توسط سازمان زیبا سازی شهر تهران به اجرا در آمد نرم افزار نوا همراه واقعیت افزوده تهران با هدف بهره گیری مردم از فناوری اطلاعات کاربران فرهنگی و تجاری در این محدوده طراحی شد.

هادی صادقی معاونت تبلیغات و در امد سازمان زیباسازی تهران درباره طراحی این نرم افزار گفت:حذف آلودگی های بصری شهری؛کاهش یا حذف فضای مورد نیاز تابلوهای صنفی و ارایه اطلاعاتی بیشتر از محتوای تابلوها؛ توانایی جستجو و یافتن کاربری های مورد نظر از جمله اهداف مهم طراحی این نرم افزار برای خیابان فرهنگی انقلاب بوده است.

وی افزود: در این نرم افزار اطلاعات ۷۸۰ کاربری معتبر خیابان انقلاب که دارای مجوز هستند ثبت شده است که کتابفروشی ها ، سینما ها و مراکز فرهنگی ؛مواد غذایی ،‌ قطعات یارانه از جمله آن هستند.

رونمایی از کتاب مجموعه اشعار امام حسین(ع) در هند

این خبر هم متعلق به روز جمعه ۲۵ دی است که جزئیات آن روز شنبه ۱۶ دی منتشر شد و به موجب آن، کتاب «القمر المنیر» مجموعه اشعار امام حسین(ع)، به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو رونمایی شد.

این کتاب به کوشش حجت الاسلام دکتر داود کمیجانی به سه زبان فارسی انگلیسی و عربی گردآوری و منتشر شده است.

رونمایی ترجمه موسوی گرمارودی از نهج‌البلاغه

این خبر هم روز شنبه ۲۶ دی منتشر شد و به موجب آن، ترجمه سیدعلی موسوی گرمارودی از کتاب «نهج‌البلاغه» که از سوی انتشارات قدیانی به چاپ رسیده، با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موسسه انتشاراتی رونمایی شد. ترجمه کتاب «نهج‌البلاغه» حضرت علی(ع) در حدود سال ۱۳۸۷ به سیدعلی موسوی گرمارودی سپرده شد. وی پس از گذشت ۶ سال تلاش، ترجمه را به انتشارات قدیانی تحویل داد.

این ترجمه در ۱۳۲۸ صفحه و در شمارگان ۲۲۰۰ نسخه با بهایی ۷۵ هزار تومان از سوی موسسه انتشارات قدیانی چاپ و راهی کتابفروشی ها شده است.