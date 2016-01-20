کودکان خیابانی، فعالان کوچک اقتصادی/ساماندهی كودكان كار در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان خیابانی در استان یزد، دستگاه های مرتبط با این آسیب اجتماعی بر ساماندهی و بهبود وضعیت این کودکان اتفاق نظر داشتند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی یزد در این نشست با اشاره به تاریخچه شکل گیری مرکز حمایتی و آیین نامه های قانونی این مراکز اظهار داشت: در استان یزد از سال جاری این فعالیت‌ها شکل اجرایی به خود گرفته و با مراکز غیر دولتی نیز کار خواهیم کرد.

جمال پایدار افزود: سازمان بهزیستی برنامه‌های متنوعی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف در راستای رسیدن به اهداف و ارتقای شاخص‌های سازمان بهزیستی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در حال اجرا دارد.

مراكز نگهداری از كودكان كار توسعه می يابد

وی با بیان اینکه رویکرد کاری سازمان بهزیستی، توسعه مراکز نگهداری روزانه کار است، ادامه داد: بهزیستی وظیفه رسیدگی، ساماندهی و توانمندسازی این افراد را در مراکز خود بر عهده دارد از اینرو با پیگیری های انجام شده، مرکز نگهداری روزانه کودکان کار تا ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

پایدار با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در سال جاری در راستای ساماندهی کودکان کار و متکدیان خیابانی انجام شده، گفت: بحث راه‌اندازی مرکز روزانه نگهداری از کودکان خیابانی را به بخش غیردولتی واگذار کردیم که بر همین اساس در آستانه تاسیس این مرکز هستیم.

وی اهداف از ایجاد مراکز روانه کودکان خیابانی را کنترل و کاهش آسیب ناشی از کار در خیابان‌ها، ارتقای سلامت اجتماعی، ارتقای سطح رفاه، حمایت از حقوق کودکان و ... برشمرد و افزود: به دلیل اینکه بیشتر کودکان خیابانی که در مراکز شبانه روزی پذیرش می‌شدند دارای سرپرست و خانواده بودند به همین دلیل تصمیم بر راه‌اندازی مرکز نگهداری روزانه در این زمینه شد.

این مسئول ادامه داد: بیشتر این کودکان به دلیل فقر اقتصادی و مشکلات مالی و فرهنگی مجبور به کار هستند که بهزیستی در نظر دارد با توانمندسازی آنها و شناخت آسیب‌ ها، نسبت به بهبود وضعیت آن ‌ها اقدام کند.

چهره استان يزد بايد از متكديان پاك شود

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری یزد نيز در این نشست با اشاره به ضرورت ساماندهی کودکان خیابانی و متکدیان بیان داشت: متکدیان و کودکان خیابانی از آسیب ‌های جدی هستند كه متوجه استان شده و باید با برنامه‌ریزی مناسب، چهره استان را از این آسیب پاک کنیم.

مجید جوادیان زاده گفت: مکاتبات زیادی در این زمینه با نهادها و دستگاه‌های عامل در استان صورت گرفته و تعامل خوبی برقرار شده اما عزم جدی برای پاکسازی استان از کودکان خیابانی لازم است.

وی تصریح کرد: ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی را نمی‌توان بر عهده يک دستگاه و نهاد خاص گذاشت و نیاز به یک اراده جمعی دارد.

جوادیان زاده افزود: تمام ادارات و نهادهای ذيربط بايد در راستای جمع‌آوری و ساماندهی متکديان و کودکان خیابانی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا قدمی برای رفع این معضل در جامعه برداشته شود.

بايد از افزايش حضور متكديان و كودكان كار در خيابان‌هاي يزد جلوگيري شود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد هم بیان داشت اینکه باید به سمتی برویم که در یزد کودک خیابانی و متکدیی نداشته باشیم.

جعفر امین مقدم اظهار داشت: امیدواریم در درجه نخست، شهری عاری از متکدی و نیازمند و کودک خیابانی داشته باشیم و در وهله بعد، آن ها را مورد پوشش قرار دهیم.

وی اضافه کرد: براساس آیین نامه ها و ابلاغیه ها، وظایفی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده که ابتدا باید به نحوی عمل کنیم تا این وضعیت بیش از آنچه که فعلا رقم خورده شدت نگیرد.

این مسئول با بیان اینکه استان یزد مهاجر پذیر است عنوان کرد: این موضوع باعث شده تا تبعات منفی برای استان داشته باشد و اگر چاره اندیشی جدی نشود ممکن است در آینده به بحران نیز تبدیل شود.

وی ادامه داد: لازم است تا برای ساماندهی این حوزه و پیشگیری از بروز آسیب های بیشتر، همه دستگاه ها به طور جد وارد شوند و کار منسجمی را انجام دهند.

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه مدیر کل امور اجتماعی استانداری و سایر اعضای جلسه به ارائه گزارشی از روند برخورد با متکدیان و کودکان خیابانی در سطح استان و نحوه جمع آوری آنان و همچنین ساماندهی کودکان کار و خیابانی پرداختند.

يكي از مشكلات موجود در اين زمينه، جمع آوري كودكان خياباني و متكديان از يك سو و رهاسازي آنها از سوي ديگر بدون انجام اقدامات موثر براي جلوگيري از ادامه فعاليت آنها است.