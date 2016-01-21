سربلندی و اقتدار ایران اسلامی در سایه ترویج فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید احمد میر عمادی ظهر پنج شنبه در همایش گرامیداشت روز شهرستان در محل سالن ۹ دی سپاه پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر در دوران دفاع مقدس ۷۷ بار مورد حمله و آماج هواپیماهای رژیم عراق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شهرستان ولایتمدار و همیشه در صحنه و انقلابی پلدختر در یکم بهمن ماه سال ۶۵ بار مورد حمله هوایی هواپیماهای صدام قرار گرفت گفت: در این روز ۲۶ نفر به شهادت رسیدند و در مجموع این شهرستان ۳۱۲ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه شهرستان پلدختر از شهرستان هایی است که خط مقدم بمباران هشت سال جنگ تحمیلی بوده است ادامه داد: هر زمان که هواپیماهای عراقی به قصد بمباران جایی مامویت داشتند و قادر به بمباران آن محل نبودند بمب های خود را بر سر مردم شهرهای پلدختر، اندیمشک و دزفول خالی می کردند.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از توطئه های بزرگ دشمنان را مسئله تحریم اقتصادی عنوان کرد و گفت: وقتی ایران توانست در زمینه های هسته ای و تجهیزات نظامی پیشرفت کند این تحریم ها شدت گرفته و دشمنان فشار خود را زیاد کردند.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در سایه فرهنگ مقاومت و پیشرفتهای صلح آمیز هسته ای است گفت: روزی دشمن باور نمی کرد ایران از نظر هسته ای به چنین موفقیت هایی دست پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به پیشرفتهای هسته ای ایران اظهار داشت: زمانی که دشمن این پیشرفتهای ایران را دید مجبور به مذاکره با ما شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مذاکرات هسته ای ادامه داد: مقاومت مردم ایران آمریکا را پای میز مذاکره نشاند همچنین قدرت و نفوذ ایران در کشورهای عراق،سوریه، لبنان، یمن، بحرین و ... موجب شد که آمریکا مجبور به مذاکره با ایران شود.

وی با اشاره به خنثی سازی نقشه ها و توطئه های دشمنان ایران اسلامی با راهنمایی ها و هدایت های مقام معظم رهبری گفت: همچنین قدرت ولایت موجب سرنگونی رژیم ستمشاهی در ایران شد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را رقم زد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: آمریکایی ها در تحلیل های سیاسی خود گفته بودند که ما با مذاکره می توانیم ایران را مدیریت کنیم اما مشاهده کردند که در عمل مقام معظم رهبری آنها را مدیریت کرد گفت: برای دستیابی به پیشرفتهای هسته ای ملت ایران چهار شهید را تقدیم کرده و اگر امروز برجام به نتیجه ای برسد در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و مقاوم ملت ایران است.

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: پیروزی، سربلندی، عزت، عظمت و اقتدار ایران اسلامی در سایه فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت است.