«ممیرو» بهترین فیلم جشنواره «پونا» هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا محقق تهیه کننده «ممیرو» با ابراز خرسندی از دیده شدن فیلم در جشنواره های بین المللی و استقبال سینمادوستان هندوستان از «ممیرو» عنوان کرد: درخشش بازی یداله شادمانی در نقش ایاز، باعث شد هیات داوران و دبیرخانه چهاردهمین جشنواره پونا برای اولین دوره بخش جدیدی به جوایز این جشنواره اضافه کنند.

با اضافه شدن این جایزه یداله شادمانی جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد و همچنین جایزه بهترین فیلم نیز به «ممیرو» رسید.

چهاردهمین جشنواره فیلم پونا ۱۴ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶در شهر پونا برگزار شد.

«ممیرو» دومین همکاری مشترک برادران محقق با سبکی متفاوت و نگاهی تازه داستان تنهایی‌ ایاز، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت خود را روایت می‌کند که بعد از اتفاقی مهیب در زندگی، با نوه خود روزگار می‌گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می‌داند.

یداله شادمانی، میثم فرهومند، فاطمه بهادر، پریسا واصلی، مهیار آب روان، منوچهر اشکویی، طلوع جهانبازی بازیگران این فیلم هستند.

«ممیرو» پس از موفقیت در جشنواره بین المللی فیلم پوسان کره جنوبی و جشنواره پونا هند و دریافت جوایز بهترین فیلم از این جشنواره ها از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حاضر خواهد بود.