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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

هادی محقق در گفتگو با مهر:

«ممیرو» پاییز اکران می‌شود/ نگارش فیلمنامه «خطیان»

«ممیرو» پاییز اکران می‌شود/ نگارش فیلمنامه «خطیان»

هادی محقق کارگردان «ممیرو» از اکران این فیلم در فصل پاییز در گروه سینمایی «هنر و تجربه» خبر داد.

هادی محقق کارگردان «ممیرو» که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم بخش «هنر و تجربه» انتخاب شده بود درباره زمان اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پس از انجام رایزنی‌ها با گروه سینمایی «هنر و تجربه» تصمیم بر این شد که فیلم «ممیرو» پاییز امسال از سوی این گروه روانه سالن‌های سینما شود.

وی همچنین درباره میزان استقبال احتمالی مخاطبان از فیلم «ممیرو» اشاره کرد: این فیلم در چند جشنواره‌ جهانی از جمله جشنواره فیلم کرالا در هند و جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی شرکت کرد و توانست ضمن اختصاص برخی جوایز به خود، نظر مخاطبان آن جشنواره‌ها را نیز جلب کند. بر این اساس بسیار خوش‌بین هستم که فیلم نظر تماشاگران داخلی و کسانی را که مخاطب دائمی فیلم‌های گروه «هنر و تجربه» هستند نیز جلب کند.

محقق همچنین درباره فعالیت‌های جدید خود نیز گفت: هم‌اکنون نیز مشغول نگارش فیلمنامه‌ای با عنوان «خطیان» هستم. این کار نیز در حوزه فیلم‌های کودک و نوجوان جای می‌گیرد و مانند فیلم‌های قبلی‌ام یعنی «ممیرو» و «او خوب سنگ می‌زند» برادرم رضا محقق تهیه‌کننده آن است.

این کارگردان در پایان گفت: قانع کردن تهیه‌کنندگان برای تهیه فیلم‌هایم بسیار سخت است، چراکه بحث بازگشت سرمایه در چنین آثاری سخت است، بنابراین ترجیح می‌دهم کماکان با برادرم به عنوان تهیه‌کننده کار کنم.

«ممیرو» داستان تنهایی‌ ایاز، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت خود را روایت می‌کند که بعد از اتفاقی مهیب در زندگی، با نوه خود روزگار می‌گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می‌داند.

در این فیلم یدالله شادمانی، میثم فرهومند، فاطمه بهادر، پریسا واصلی، مهیار آب روان، منوچهر اشکویی و طلوع جهانبازی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

کد مطلب 3612850

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