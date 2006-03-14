وعده بوش براي بازگرداندن سرزمين هاي عراق به مردم اين كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بوش در اولين سخنراني از مجموعه سخنراني هايي كه قرار است ترتيب دهد، اعلام كرد كه پيشرفتي واقعي در توانايي نيروهاي عراقي در دفاع از ملت خود به وجود آمده است.

وي در سخنراني روز گذشته خود در دانشگاه "جرج واشنگتن" گفت: "همچنانكه پليس و سربازان عراق توانايي بيشتري به دست مي آورند، اين نيروهاي عراقي تا پايان سال 2006 ميلادي كنترل مناطق بيشتري از عراق را برعهده خواهند گرفت."

بوش درباره عقب نشيني نظاميان آمريكايي هيچ تعهدي نداد، اما بر اين مسئله تاكيد كرد كه اگر عراقي ها از عهده مبارزه با آشوبها برآيند اين نظاميان مي توانند از عراق خارج شوند.

وي در سخنراني خود از عراقي ها خواست تا سه ماه پس از انتخابات پارلماني دولت متحدي را تشكيل دهند.

نيويورك تايمز اخيرا نوشت: عراق هم اكنون "فيل چمن زار كاخ سفيد" است و بوش در رويارويي با اين فيل تنها مانده است.



همانطور كه در سخنراني هاي رئيس جمهور مشاهده مي كنيم، وي تقريبا در همه سخنراني ها از تمام دولت و ملت هاي جهان مي خواهند كه در راستاي كمك به عراق آمريكا را تنها نگذارند و در اين امر مشاركت نمايند.