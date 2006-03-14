3 امام جمعه جديد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" طي حكمي كه از سوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد رضا تقوي صادر گرديد . حجج اسلام آقايان محمد جواد شريعتي نژاد ، محسن رفيعي و حسين تقي پور از طرف مقام معظم رهبري حضرت آيه الله خامنه اي ( مدظله العالي ) به امامت جمعه شهرهاي الشتر ( لرستان ) ، زرين دشت ( فارس ) و بخش بند پي شرفي ( مازندران ) به مدت سه سال منصوب شدند.

مراسم معارفه ائمه جمعه جديد الانتصاب ، روز جمعه 26/12/84 همزمان با مراسم معنوي نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان منطقه اي و نمايندگان شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در مناطق ذكر شده برگزار مي شود.