به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه پاکبین دبیر کمیته طراحی جشنواره بینالمللی مدولباس فجر در گفتگو با ستاد خبری این جشنواره از اضافه شدن بخش «لباسهای مفهومی» خبرداد و گفت: منظور لباسهایی است که طراح در ذهن دارد و آن راعملی میکند و دیگران هم میتوانند از آن بهره ببرند.
وی افزود: بخش دیگری به نام وی آیپی داریم که در این بخش ورکشاپ و نشستهای تخصصی برگزار میکنیم. قرار است از بخش صنعت ونساجی لیستی تهیه شود و در این زمینه برنامهریزی مشخصی صورت گیرد.
دبیر کمیته طراحی جشنواره مد ولباس فجر در خصوص برگزاری جشنوارهای مستقل در روز جهانی کودک توضیح داد: در اردیبهشت ماه که روز جهانی کودک است برنامه ویژهای در نظر گرفتهایم، قصد داریم بخش طراحی لباس کودک و عروسک را برگزار کنیم. چون لباس کودک نیاز به توجه دارد به همین منظور تصمیم گرفتیم از لحاظ کیفیت و دوخت جشنواره جداگانه ای برای آن برگزار کنیم.
پاک بین با اشاره به نقدها و نقطه نظرات پیش و پس از جشنواره مد و لباس در سال های گذشته عنوان کرد: جشنوارهها هر سال با نقاط قوت و طبیعتا در کنار آن با نقاط ضعفی برگزار میشوند ولی هدف از برگزاری جشنواره مد ولباس فجر معرفی طراحان و نقدهایی در خصوص طرحهای عرضه شده به جشنواره است. به همین منظور در جشنواره بخشی را برای طراحان پیشکسوت در نظر گرفته ایم.
وی در ادامه با اشاره به آماری از اعضای کمیته علمی بخش طراحان و استفاده از بدنه دانشگاهی کشور توضیح داد: اعضای کمیته شامل 20 تا هستند. این کمیته از تمام مدیران گروه طراحی لباس و پارچه در دانشگاه ها تشکیل شده است هدف از برگزاری این کمیته استفاده از نظرات این مدیران است و همچنین ارتباط این استادان با دانشجویان و معرفی جشنواره مد ولباس به آنها است. این مدیران گروه، طراحان مطرحی هستند که در شورای سیاست گذاری حضور دارند.
دبیر کمیته طراحی جشنواره مد ولباس فجر افزود: از مدیران گروه دانشگاهی وتعدادی از طراحان پیشکسوت دعوت کردیم به عنوان کمیته سیاست گذاری در جشنواره حضور داشته باشند. روند جشنواره به این صورت است که از تمامی فعالان مد وپوشاک در خواست کردیم آثار خود را ارسال کنند پس از داوری این آثار به جشنواره راه پیدا میکنند، گروهی برای داوری انتخاب میشوند پس از ان داوری ها مجدد ادامه دارد و برگزیدگان نفرات اول تا سوم را به عنوان طراح برتر انتخاب میکنند که جوایز ارزنده ای به انها عرضه خواهد شد. تلاش داریم تا لباسهای کاربردی به بخش تولید راه پیدا کنند تا تولید کنندگان بتوانند برای تولید از آن استفاده کنند هدف ما ارتباط بین تولید کنندگان و طراحان است.
پاک بین در پایان سخنانش در خصوص ضعف های جشنواره گفت: اگر بخواهیم جشنواره ای با کیفیت بالا برگزار کنیم باید برنامهریزی خوبی را برای جشنواره در نظر بگیریم مثلا 6 ماه قبل از شروع فراخوان برای جشنواره برنامه ریزی کنیم و زمان مناسبی برای رسیدن آن به نقطه اجرا داشته باشیم. چون برگزاری جشنواره در مدت کوتاه با مشکلاتی روبه رو خواهد شد، به همین منظور توصیه من این است که زمان کافی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها پیش از آغاز جشنواره وجود داشته باشد. چراکه برنامه ریزی در طولانی مدت تاثیر به سزایی بر افزایش سطح کیفی جشنواره خواهد داشت.
پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از هجدهم تا بیست و دوم اسفند در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
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